Раскрыты первые подробности сюжета третьего сезона «Большой маленькой лжи»

Анонсировано долгожданное продолжение хита HBO: сериал «Большая маленькая ложь» продлен на третий сезон. Сценарий будет базироваться на свежем романе Лианы Мориарти «Большие маленькие истины», релиз которого в книжных магазинах намечен на 25 августа 2026 года.
Действие третьего сезона перенесет зрителей на десять лет вперед после событий финала второй части. Дети главных героинь, которые в начале истории только пошли в школу, теперь стали старшеклассниками, что привносит в сюжет новые конфликты поколений.
«Когда странный мужчина начинает слоняться вокруг школы, задавая якобы невинные вопросы, эта тесно связанная группа женщин вынуждена наконец столкнуться со всеми последствиями тех тайн, которыми они так и не поделились с детьми», — описала Лиана синопсис.
Изначально проект задумывался как законченный мини-сериал, основанный на первой книге Мориарти. Однако ошеломительный успех привел к созданию второго сезона в 2019 году, а теперь — к полноценному возвращению к литературному первоисточнику в виде нового романа и его телеадаптации.