Меган Маркл оставила Netflix в долгах на «миллионы долларов»

Герцогиня Меган Маркл оставила компанию Netflix в долгах из-за сотрудничестав с ее брендом продуктов As Ever. Об этом сообщает Page Six.
Все это часть последствий новости о том, что ее партнерство с Netflix под брендом As Ever закончилось всего через 11 месяцев. Бренд был запущен одновременно с ее шоу «С любовью, Меган», которое, как сообщило издание, не вернется на третий сезон.
«Netflix вложил миллионы в эту сделку, и я не думаю, что они получили хоть какую-то отдачу. Они просто смирились с убытками и долгами», — заявил один из сотрудников компании.
Он также отметил, что стриминговому сервису не было смысла работать над этим брендом, когда не было никакого шоу.
