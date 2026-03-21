Жан-Клод Ван Дамм отреагировал на смерть Чака Норриса

Актер почтил память своего коллеги
Жан-Клод Ван Дамм и Чак Норрис, фото: соцсети

Накануне ушел из жизни Чак Норрис. Легендарному актеру, ставшему символом несокрушимой силы и героем поп-культуры, было 86 лет. Причина смерти пока не раскрывается — семья предпочла сохранить эту информацию в тайне.

Одним из первых на новость отреагировал Жан-Клод Ван Дамм. Актер опубликовал архивный снимок, на котором они с Норрисом запечатлены еще в молодости. В трогательном обращении он признался, что знал коллегу с юных лет и всегда относился к нему с большим уважением. Ван Дамм выразил соболезнования семье и подчеркнул, что навсегда сохранит память о друге.

Имя Норриса давно стало нарицательным: от культовых ролей до бесконечных интернет-мемов о его «сверхчеловеческих» способностях. Его уход вызвал волну скорби — о нем вспоминают не только фанаты, но и коллеги по индустрии.

Ранее озвучивавший Чака Норриса актер назвал его героем, которого любили в России.