Озвучивавший Чака Норриса актер назвал его героем, которого любили в России

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Чак Норрис был супергероем, которого любил русский народ, рассказал интернет-изданию «Лента.ру» озвучивавший голливудскую звезду актер дубляжа Дмитрий Полонский. Американский актер Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет, сообщила его семья в пятницу.
«Мужественный, обаятельный. Герой, которого любил народ. Русский народ тоже. Он был наш. Он был супергероем», — приводятся в материале слова Полонского.
Актер дубляжа также поделился, что никогда не был лично знаком с Чаком Норрисом, однако новость о его кончине воспринял с большой грустью.
Чак Норрис (настоящее имя — Карлос Рей Норрис) широко известен по многочисленным фильмам, среди которых «Без вести пропавшие», «Вторжение в США», «Безмолвный гнев», а также по главной роли в сериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски».
Актер был шестикратным, непобежденным чемпионом мира по профессиональному карате в среднем весе. Он единственный в Западном полушарии, кто удостоился в 1997 году черного пояса мастера восьмой степени по тхэквондо.