Ирина Пегова спровоцировала слухи о тайной свадьбе

Ирина Пегова поделилась новыми кадрами, сделанными во время отдыха в Турции. На одном из снимков 47-летняя актриса показала кольцо на безымянном пальце правой руки.
Многие поклонники решили, что звезда тайно вышла замуж за своего возлюбленного, 38-летнего актера Сергея Марина. Однако сама звезда комедии «Шальная императрица» не комментирует эти новости.
О романе Ирины Пеговой и Сергея Марина стало известно в 2025 году, когда их все чаще начали замечать вместе на светских мероприятиях. В июне того же года актеры появились на фестивале «Пилот», не скрываясь от журналистов.
За несколько лет до этого Пегова говорила, что счастлива в новых отношениях, но не спешила раскрывать имя избранника и показывать его публике. Известно, что артисты вместе снимались в сериале «Царская прививка», в котором актриса сыграла Екатерину II, а актер — Григория Орлова, фаворита императрицы.
Ирина Пегова уже была замужем. Ее первым супругом был актер Дмитрий Орлов. От него у нее есть 20-летняя дочь Татьяна.