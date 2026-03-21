Звезда «Мосгаза» Чурсин рассказал, каким должен быть хороший детектив

В рамках V фестиваля контента стриминговых платформ Original+ состоялась премьера нового детективного триллера «Черная графиня» об иммерсивном спектакле, который заканчивается смертью актера. Режиссера этого кровавого представления сыграл Юрий Чурсин, известный по сериалам «Мосгаз» и «Черное солнце» .
В беседе с Кино Mail актер рассказал, каким должен быть детектив, чтобы его хотелось посмотреть.
«Хорошо простроенным по ритму», – считает артист. Чурсин также отметил, что для него важно, чтобы в кадре не было жестокости, но была выдержана атмосфера.
«Сложно поддерживать атмосферу, — признался он. — Как это делать, не знает никто. Это всегда по-новому, всегда интересно».
Премьера детективного триллера «Черная графиня» состоится в онлайн-кинотеатре Okko 26 марта.