Юрий Чурсин раскрыл свое отношение к мистике

Звезда «Мосгаза», не раз игравший в фантастических и мистических проектах, поделился тем, во что сам верит
Анна Гоголь
Автор Кино Mail
Юрий Чурсин на фестивале Original+
Юрий Чурсин на фестивале Original+

В рамках V фестиваля контента стриминговых платформ Original+ состоялся показ первого эпизода сериала «Черная графиня», где одну из главных ролей исполнил Юрий Чурсин. Детективный триллер рассказывает об иммерсивном спектакле, который проводится в старинном особняке, хранящем мрачную тайну, и прерывается убийством.

В беседе с Кино Mail актер, который не раз играл в проектах с мистическими сюжетами, рассказал, какие у него самого отношения с мистикой. «Самые прямые и подключенные», — поделился Чурсин.

Также артист отметил, что верит во что-то наподобие мультивселенных: «[Верю] в то, что мир многоплановый, и мы здесь, а на самом деле где-то параллельно происходит какой-то другой план».

На фестивале Original+, который проходил в Москве 18-20 марта, сериал «Черная графиня» получил приз «Оригинальный сценарий» и специальный диплом жюри СМИ «За небанальное сочетание истории и современности». Кино Mail выступал информационным партнером смотра.

Премьера детективного триллера «Черная графиня» состоится в онлайн-кинотеатре Okko 26 марта.