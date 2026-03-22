Юрий Чурсин раскрыл свое отношение к мистике

В рамках V фестиваля контента стриминговых платформ Original+ состоялся показ первого эпизода сериала «Черная графиня», где одну из главных ролей исполнил Юрий Чурсин. Детективный триллер рассказывает об иммерсивном спектакле, который проводится в старинном особняке, хранящем мрачную тайну, и прерывается убийством.
В беседе с Кино Mail актер, который не раз играл в проектах с мистическими сюжетами, рассказал, какие у него самого отношения с мистикой. «Самые прямые и подключенные», — поделился Чурсин.
Также артист отметил, что верит во что-то наподобие мультивселенных: «[Верю] в то, что мир многоплановый, и мы здесь, а на самом деле где-то параллельно происходит какой-то другой план».
На фестивале Original+, который проходил в Москве
Премьера детективного триллера «Черная графиня» состоится в онлайн-кинотеатре Okko 26 марта.