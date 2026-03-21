Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Максим Лагашкин рассказал о роли «самого себя»: «Самоирония должна быть»

Популярный актер рассказал Кино Mail о роли в новом комедийном сериале
Анна Гоголь
Автор Кино Mail
Максим Лагашкин на фестивале Original+
На V фестивале контента стриминговых платформ Original+ состоялась премьера первых эпизодов комедийного сериала «Почти настоящий детектив».

Перед показом исполнитель одной из главных ролей Максим Лагашкин, который славится тем, что очень много снимается, рассказал Кино Mail, как он отдыхает. «На смене», — с улыбкой ответил актер.

Максим Лагашкин в сериале «Почти настоящий детектив»
В сериале «Почти настоящий детектив» Максим Лагашкин играет актера Максима Лагашкина, который из-за огромных долгов проводит праздник в провинциальном городе и оказывается в эпицентре громкого преступления. Расследует дело глубоко беременная майор полиции Надежда (Ольга Лерман).

Как рассказал перед показом режиссер Дмитрий Булейко, Лагашкин играет в сериале немного истеричного, самовлюбленного и высокомерного актера, который очень любит деньги и поэтому много снимается.

Ольга Лерман и Максим Лагашкин на фестивале Original+
В беседе с Кино Mail Максим подтвердил, что сыграл не самого себя, а собирательный образ всех артистов в сатирическом ключе, но при этом не боялся смеяться над собой. «Я вообще с самоиронией по отношению к себе. Мне кажется, это самое главное, что должно быть», — признался Лагашкин.

Комедия «Почти настоящий детектив» выйдет в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» и на телеканале СТС в 2026 году. V фестиваль контента стриминговых платформ Original+ проходил в Москве 18-20 марта. Кино Mail выступал в качестве информационного партнера смотра.