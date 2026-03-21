Максим Лагашкин рассказал о роли «самого себя»: «Самоирония должна быть»

На V фестивале контента стриминговых платформ Original+ состоялась премьера первых эпизодов комедийного сериала «Почти настоящий детектив».
Перед показом исполнитель одной из главных ролей Максим Лагашкин, который славится тем, что очень много снимается, рассказал Кино Mail, как он отдыхает. «На смене», — с улыбкой ответил актер.
В сериале «Почти настоящий детектив» Максим Лагашкин играет актера Максима Лагашкина, который из-за огромных долгов проводит праздник в провинциальном городе и оказывается в эпицентре громкого преступления. Расследует дело глубоко беременная майор полиции Надежда (Ольга Лерман).
Как рассказал перед показом режиссер Дмитрий Булейко, Лагашкин играет в сериале немного истеричного, самовлюбленного и высокомерного актера, который очень любит деньги и поэтому много снимается.
В беседе с Кино Mail Максим подтвердил, что сыграл не самого себя, а собирательный образ всех артистов в сатирическом ключе, но при этом не боялся смеяться над собой. «Я вообще с самоиронией по отношению к себе. Мне кажется, это самое главное, что должно быть», — признался Лагашкин.
Комедия «Почти настоящий детектив» выйдет в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» и на телеканале СТС в 2026 году. V фестиваль контента стриминговых платформ Original+ проходил в Москве