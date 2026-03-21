Олег Басилашвили прокомментировал смерть любимой супруги

Накануне из жизни ушла Галина Мшанская
Олег БасилашвилиИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист СССР Олег Басилашвили переживает тяжелую утрату — ушла из жизни его супруга Галина Мшанская. Телеведущей был 91 год, причиной смерти стал инфаркт. Их союз длился более 60 лет и считался одним из самых крепких и гармоничных в артистической среде.

Олег Валерианович пока не готов говорить о случившемся. В кратком комментарии Teleprogramma.org он поблагодарил за поддержку, но признался, что не может обсуждать трагедию. Для актера эта потеря стала глубоко личной: Мшанская была не только его женой, но и настоящей опорой на протяжении всей жизни.

Олег Басилашвили и Галина Мшанская с дочерямиИсточник: Legion-Media.ru

Супруги поженились в 1960 году. Для Басилашвили этот брак стал вторым — ранее он был женат на Татьяне Дорониной, однако тот союз распался спустя почти десять лет.

В отличие от первого брака, отношения с Мшанской оказались по-настоящему прочными. В семье выросли две дочери — Ольга и Ксения, а сам дом Басилашвили многие называли примером интеллигентности, тепла и взаимного уважения.

Галину Мшанскую похоронят в Петербурге 23 марта. 