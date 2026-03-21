Звезда «Эмили в Париже» показала фото с 37-летия: «Лучшая жена и мать»

Звезда «Эмили в Париже», актриса Лили Коллинз, отметила 37-летие с мужем и дочерью. Об этом сообщает Daily Mail. Муж актрисы Чарли Макдауэлл опубликовал черно-белую фотографию именинницы с их дочерью Туве.
«С днем рождения, самая лучшая жена и мама! Мы тебя обожаем!» — написал фотограф.
В декабре Лили Коллинз стала гостьей премьеры пятого сезона сериала «Эмили в Париже». Актриса вышла в свет в черном макси-платье с декольте до пупка, украшенном пайетками и бархатом. Артистка дополнила образ блестящими туфлями на каблуках, серьгами и колье. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками и бордовой помадой, а стилист уложил волосы назад.
До этого Лили Коллинз подловили папарацци в Париже. Актриса появилась на публике в коричневом полосатом костюме, который состоял из жакета, топа с золотыми пуговицами и широких брюк. Артистка дополнила образ кольцом, серьгами и черным кожаным клатчем. Знаменитость уложила распущенные волосы и сделала макияж с коричневыми тенями и розовой помадой.