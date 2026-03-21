Звезды вручили призы лучшим шоу и сериалам на закрытии фестиваля Original+

В Москве на Киностудии имени Горького состоялось закрытие V Фестиваля контента стриминговых платформ Original+. В 2026 году фестиваль проходил
В числе звездных гостей церемонии объявления победителей оказались Владимир Канухин, Юлия Волкова, Григорий Гладков, а также члены жюри – актер Никита Волков и режиссер Феликс Умаров.
Ведущими церемонии стали программный директор смотра Сусанна Альперина и актер Жаргал Бадмацыренов, исполнивший главную роль в сериале «Актерище», который выиграл главный приз фестиваля в прошлом году.
Самые технологичные призы и награды для шоу
Вручение наград началось с конкурса «Номинация Инновация», который оценивало отдельное жюри под председательством генерального продюсера студии CGF Александра Горохова.
В категории Virtual Production оказалось два победителя: сказка «Буратино» — за творческое и функционально выверенное использование технологических возможностей, а также военная лента «Есть только МиГ» — за профессиональное использование технологий, усиливающих художественную и концептуальную ценность проекта.
Победителя в категории «Искусственный интеллект» члены жюри называть отказались, но отметили дипломом «За смелость в освоении AI-технологий» проект «Вашингтон 77, или приключения советского разведчика в Америке».
В номинации «Анимация», которая в этом году впервые была представлена на Original+, призы достались мультфильмам «Поцелуй лягушки» — за новаторство и умелое сочетание технологий, и «Море волнуется раз» за мастерство применения AI-инструментов как основы анимационного производства.
Лучшим шоу, по мнению жюри СМИ, стал проект «Вахта» от онлайн-кинотеатра Premier, а по мнению индустриального жюри — «Кулинарная битва» от платформы VK Видео.
Уникальные призы Original+
В 2026 году в рамках фестиваля Original+ впервые в России проводился конкурс вертикальных сериалов и микродрам, популярность которых растет во всем мире.
По мнению жюри СМИ, лучшим вертикальным проектом стал подростковый сериал «За экраном» платформы КВИК. Индустриальное жюри отдало главный приз этого конкурса мелодраме «Беременна от олигарха».
Также вручались призы в уникальных номинациях, представленных на Original+. Награды за нано-презентации, в рамках которых нужно было рассказать о своих грядущих проектах за одну минуту, получили VK Видео и онлайн-кинотеатр «Смотрим».
Маркетинговый приз «Оригинальный эксперимент с контентом», который вручается за необычные решения в промо-кампаниях, получил сериал «Камбэк», к премьере которого был запущен социальный проект «Помощь рядом».
Приз «За лучшую коллаборацию» получили платформы Okko и Start, совместно выпустившие сериал «Время Счастливых». Специальный приз «РГ Медиа» достался ретро-детективу «Затмение».
Главные призы фестиваля
Ключевые награды смотра распределились следующим образом. Приз «Оригинальный сценарий» получили Илья Куликов и Варвара Морозова за детектив «Черная графиня». Сериал также был отмечен дипломом жюри СМИ «За небанальное сочетание истории и современности».
Награда «Оригинальное режиссерское видение» досталась дебютанту Сергею Арутюняну за комедию «Гордость». Номинация «Оригинальная музыка» осталась без победителя.
Приз «Оригинальная актриса» был присужден Алане Чочиевой, исполнившей главную роль в «Гордости», а награда «Оригинальный актер» досталась Илье Соболеву за комедию «Зовите Витю!». Сериал также был назван самым ожидаемым.
В главной категории – «Оригинальный сериал» – мнения индустриального жюри и жюри СМИ совпали: оба приза достались комедийному сериалу об осетинских традициях «Гордость».
