Сериал с Аланой Чочиевой победил на фестивале Original+

Комедия об осетинских традициях «Гордость» заработала несколько ключевых наград
Анна Гоголь
Автор Кино Mail
Алана Чочиева в сериале «Гордость»
Алана Чочиева в сериале «Гордость»

Комедийный сериал «Гордость» стал триумфатором V фестиваля контента стриминговых платформ Original+, где получил сразу четыре ключевые награды.

Проект рассказывает о начинающем поваре Алане (Алана Чочиева), которая вынуждена уехать из Москвы, где строит карьеру, в родную Осетию, чтобы убедить отца (Сослан Фидаров) не выдавать ее замуж. Помогает ей в этом коллега-бармен Максим (Алексей Онежен).

На фестивале Original+ сериал получил Главный приз жюри СМИ и награду «Оригинальный сериал» от индустриального жюри — обе номинации эквивалентны категории «Лучший сериал».

Кроме того, Алана Чочиева была удостоена награды «Оригинальная актриса», а постановщик проекта, дебютант Сергей Арутюнян получил приз «Оригинальное режиссерское видение».

В «Гордости» Алана Чочиева сыграла свою первую главную роль. Ранее у нее были эпизодические и второстепенные появления в сериалах «Миля», «Блокчейн», «Карта желаний» и других. Также вместе с Александром Шебановым и Егором Москвитиным она была ведущей шоу-подкаста Кино Mail «PROсмотрено».

V фестиваль контента стриминговых платформ Original+ проходил в Москве 18–20 марта. Сериал «Гордость» стартовал в онлайн-кинотеатре Wink 5 марта.