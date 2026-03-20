Мадонна снова снимется в кино спустя 25 лет

Поп-диву засняли во время работы над известным телепроектом в Венеции
Мадонна
МадоннаИсточник: Reuters

Мадонна возвращается в большое кино после 25-летнего перерыва. Легендарная поп-дива присоединилась к актерскому составу второго сезона популярного сериала «Киностудия» (The Studio).

Слухи о новом амплуа звезды подтвердились после того, как Мадонну заметили на съемочной площадке в Венеции. Вскоре и сама звезда подогрела интерес к проекту, выложив в соцсетях снимок со сценарием.

Мадонна
МадоннаИсточник: Legion-Media.ru

Для знаменитости это возвращение станет шансом на долгожданный актерский реванш. Ее последний крупный экранный опыт в фильме «Унесенные» обернулся сокрушительным провалом. Картина не только получила разгромные отзывы, но и принесла поп-диве сразу несколько антипремий «Золотая малина», в том числе в номинации «Худшая женская роль». С тех пор звезда практически полностью сосредоточилась на музыкальной карьере, оставив попытки покорить кинематограф.

Ранее Мадонна вышла в свет с избранником, который на 38 лет моложе нее.