Мадонна снова снимется в кино спустя 25 лет

Мадонна возвращается в большое кино после 25-летнего перерыва. Легендарная поп-дива присоединилась к актерскому составу второго сезона популярного сериала «Киностудия» (The Studio).
Слухи о новом амплуа звезды подтвердились после того, как Мадонну заметили на съемочной площадке в Венеции. Вскоре и сама звезда подогрела интерес к проекту, выложив в соцсетях снимок со сценарием.
Для знаменитости это возвращение станет шансом на долгожданный актерский реванш. Ее последний крупный экранный опыт в фильме «Унесенные» обернулся сокрушительным провалом. Картина не только получила разгромные отзывы, но и принесла поп-диве сразу несколько антипремий «Золотая малина», в том числе в номинации «Худшая женская роль». С тех пор звезда практически полностью сосредоточилась на музыкальной карьере, оставив попытки покорить кинематограф.
