TMZ узнал о планах Тарантино и Сталлоне снять мини-сериал об эпохе 1930-х годов

Американский сценарист Квентин Тарантино и актер Сильвестр Сталлоне выступят сорежиссерами нового мини-сериала, посвященного эпохе 1930-х годов. Об этом 20 марта сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.
«Квентин Тарантино выбрал свой следующий проект и пригласит Сильвестра Сталлоне в качестве сорежиссера, судя по всему, потрясающего сериала в стиле 1930-х годов», — говорится в публикации.
По данным портала, проект будет состоять из шести эпизодов. Особенностью производства станет использование оригинальных камер, выпущенных в 1930-х годах, а сама лента будет снята в черно-белой палитре для достижения максимальной аутентичности.