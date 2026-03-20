TMZ узнал о планах Тарантино и Сталлоне снять мини-сериал об эпохе 1930-х годов

TMZ: Тарантино и Сталлоне снимут мини-сериал об эпохе 1930-х годов
Квентин Тарантино
Квентин ТарантиноИсточник: Legion-Media.ru

Американский сценарист Квентин Тарантино и актер Сильвестр Сталлоне выступят сорежиссерами нового мини-сериала, посвященного эпохе 1930-х годов. Об этом 20 марта сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

«Квентин Тарантино выбрал свой следующий проект и пригласит Сильвестра Сталлоне в качестве сорежиссера, судя по всему, потрясающего сериала в стиле 1930-х годов», — говорится в публикации.

Сильвестр Сталлоне
Сильвестр СталлонеИсточник: Legion-Media.ru

По данным портала, проект будет состоять из шести эпизодов. Особенностью производства станет использование оригинальных камер, выпущенных в 1930-х годах, а сама лента будет снята в черно-белой палитре для достижения максимальной аутентичности.