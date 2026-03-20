В Госдуме назвали Чака Норриса символом силы и справедливости

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Американский актер Чак Норрис был символом силы, справедливости и внутреннего стержня, а его герои всегда стояли на стороне правды и до конца шли к своей цели, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов («Новые люди»).
Американский актер Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет, сообщила его семья.
«Я вырос на его фильмах. Для моего поколения он был не просто актёром, он был символом силы, справедливости и внутреннего стержня. Его герои всегда стояли на стороне правды и до конца шли к своей цели», — сказал Хамитов.
Он отметил, что Норрис сумел стать частью мировой культуры: от культовых боевиков до народного фольклора в виде шуток и мемов.
«Его образ давно вышел за рамки кино. Но за этим образом стоял человек с колоссальной дисциплиной, трудолюбием и уважением к своему делу. Именно это и сделало его настоящей легендой. Соболезнования родным и близким. Уходит эпоха, но такие имена остаются с нами навсегда», — добавил депутат.