Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Озвучивавший Чака Норриса актер высказался о его смерти

Актер дубляжа Полонский: Чак Норрис был супергероем
Чак Норрис
Чак НоррисИсточник: Legion-Media.ru

Чак Норрис был супергероем, в которого поверил русский народ, рассказал озвучивавший голливудскую звезду актер дубляжа Дмитрий Полонский. Своими впечатлениями об актере он поделился с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что актер, мастер боевых искусств Чак Норрис, известный по роли в культовом сериале «Крутой Уокер», ушел из жизни в возрасте 86 лет. По информации источника, легенда Голливуда скончался в больнице на Гавайях.

Полонский рассказал, что никогда не был лично знаком с голливудской звездой, однако новость о его кончине воспринял с большой грустью. По его словам, Чак Норрис играл мужественных героев, в которых поверил русский народ.

«Мужественный, обаятельный. Герой, которого любил народ. Русский народ тоже. Он был наш. Он был супергероем», — прокомментировал Полонский.

Ранее стало известно, что с Норрисом, по словам очевидцев, произошла «чрезвычайная медицинская ситуация». Накануне 86-летний артист проводил тренировку на острове Кауаи.