Мало кто знает, но «Чак» — не настоящее имя актера. При рождении он был записан как Карлос Рэй Норрис. Отец назвал его в честь пастора баптистской церкви Карлоса Берри, который крестил ребенка в Оклахоме. Детство было трудным: отец злоупотреблял алкоголем, часто лишался работы, из-за чего семья жила в бедности. Сын рос застенчивым и замкнутым — по его собственному признанию, именно армия и боевые искусства вытащили его из этого. А «Чаком» его прозвали сослуживцы, когда ему было 18 лет.