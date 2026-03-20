Чак Норрис 10 марта 2026 года отметил 86-летие, а 20 марта стало известно о его смерти. Один из самых узнаваемых актеров боевиков в истории Голливуда построил карьеру уже будучи в зрелом возрасте. А свои лучшие роли — в «Без вести пропавших», «Отряде “Дельта”» и сериале «Крутой Уокер» — и вовсе сыграл, уже разменяв пятый десяток. Дорогу к ним ему проторили не агенты или связи, а черные пояса по нескольким боевым дисциплинам. Норрис оказал огромное влияние на целый жанр в кинематографе, а мы вспоминаем самые неожиданные факты о человеке-легенде.
Настоящий чемпион
До того, как Норрис появился на экране, он уже был серьезной фигурой в мире единоборств. В армии, проходя службу в Южной Корее, он начал осваивать тансудо и вернулся домой уже с черным поясом. В 1968-м Чак выиграл чемпионат мира по каратэ среди профессионалов в среднем весе и удерживал этот титул до ухода из спорта следующие шесть лет!
До начала карьеры на экране, он также вел тренерскую деятельность. Под его началом занимались и многие звезды: Стив Маккуин, Присцилла Пресли, Боб Баркер и группа The Osmonds. Именно Маккуин впоследствии убедил Чака попробовать свои силы в кино. В 1997-м Норрис стал первым американцем, удостоенным 8-го дана (черного пояса) по тхэквондо.
Многим обязан Брюсу Ли
В 1968-м в Нью-Йорке на турнире по каратэ Норрис познакомился с Брюсом Ли, тогда только набирающим популярность благодаря сериалу «Зеленый Шершень». Они подружились, начали вместе тренироваться, обмениваться техниками. Через несколько лет Ли пригласил Чака сыграть главного антагониста в своей картине «Путь дракона» — боевик вышел в Гонконге в 1972-м и стал самым кассовым фильмом года в регионе.
Финальный бой двух противников в римском Колизее — снятый, к слову, без разрешений, — до сих пор считается одной из лучших рукопашных сцен в истории кино. Для Норриса эта работа оказалась трамплином. После смерти Ли в 1973-м Чак сохранил дружбу с его семьей и не раз говорил, что Брюс был величайшим бойцом, которого он знал.
Влияние на жанр боевика
До Норриса образа американского героя, который владел единоборствами, практически не было. Работы с Брюсом Ли сильно повысили интерес аудитории к каратэ, но Голливуду не хватало именно своего персонажа в этом жанре. В 1978-м вышли «Черные тигры» — снятый всего за миллион долларов, фильм собрал в прокате больше 18 млн. Именно этот фильм всерьез закрепил за Норрисом статус новой звезды.
В начале 1980-х ленты с его участием, наряду с проектами Сталлоне и Шварценеггера, задали канон жанру на десятилетия вперед. А сдержанный образ Норриса стал по сути шаблоном для бесчисленных будущих киногероев.
Настоящее имя
Мало кто знает, но «Чак» — не настоящее имя актера. При рождении он был записан как Карлос Рэй Норрис. Отец назвал его в честь пастора баптистской церкви Карлоса Берри, который крестил ребенка в Оклахоме. Детство было трудным: отец злоупотреблял алкоголем, часто лишался работы, из-за чего семья жила в бедности. Сын рос застенчивым и замкнутым — по его собственному признанию, именно армия и боевые искусства вытащили его из этого. А «Чаком» его прозвали сослуживцы, когда ему было 18 лет.
Рекорды «Крутого Уокера»
Шоу «Крутой Уокер» выходило на CBS с 1993 по 2001 годы — и вместило 203 эпизода. Оно было суперуспешным, шло субботним прайм-таймом на CBS и транслировалось более чем в 100 странах. Норрис поначалу не планировал уходить на ТВ, считая, что это шаг назад после кино. Однако образ техасского рейнджера был ну уж слишком близок артисту. Как и его персонаж, герой нашего материала имеет чероки-ирландские корни и прошел военную службу, где освоил единоборства.
Интернет-мем
В 2005-м старшеклассник Иэн Спектор от скуки зашел на форум SomethingAwful и наткнулся на поток шуток о Вине Дизеле. Тогда он создал генератор смешных выдуманных «фактов» и запустил голосование о том, кого выбрать следующей «жертвой». Хотя его имени не было в списке, Чак Норрис победил с огромным отрывом (пользователи указали его сами). К началу 2006-го сайт ChuckNorrisFacts.com набирал почти 20 миллионов просмотров ежемесячно.
Сам Норрис отнесся к происходящему с юмором, хотя поначалу даже судился с издателями неавторизованных сборников о нем. Больше всего ему нравилась шутка, что его лицо хотели высечь на горе Рашмор, но гранит оказался слишком мягким для его бороды. В 2009-м он выпустил собственную книгу «Официальный сборник фактов о Чаке Норрисе» — и стал одним из немногих, кто монетизировал мемы о себе.
30 лет в браке и неожиданный роман в России
Чак Норрис почти 30 лет прожил в браке со своей школьной возлюбленной Дианой Холчек. Их союз распался в 1989 году. У пары остались двое сыновей — Майк и Эрик. Кроме того, у актера есть внебрачная дочь Дина.
После развода звезда боевиков некоторое время вел довольно бурную личную жизнь и нередко появлялся в обществе женщин значительно моложе себя. В начале 1990-х Норрис даже оказался связан с Россией: во время съемок клипа группы «Сестры Зайцевы» у него завязался непродолжительный роман с одной из участниц дуэта.
Со временем актер вновь решился на серьезные отношения. Его избранницей стала актриса Джина О'Келли, с которой он познакомился во время работы над сериалом «Крутой Уокер». Разница в возрасте — 23 года — не стала препятствием для пары. В 2001 году Джина родила 61-летнему Норрису близнецов.
Когда у супруги начались серьезные проблемы со здоровьем, актер практически полностью посвятил себя ей и даже приостановил карьеру. На лечение жены он потратил около двух миллионов долларов. При этом Норрис всегда сохранял теплые отношения со всеми своими детьми: его старший сын Майк пошел по стопам отца и стал актером, а Эрик выбрал профессию каскадера.
Образование в школах
В 1990-м Норрис основал организацию Kickstart Kids. Идея была в том, чтобы бесплатно преподавать каратэ в государственных школах. То есть использовать боевые искусства в воспитательных целях. Первые четыре школы внедрили программу в Хьюстоне в 1992-м. Сегодня Kickstart Kids работает в более чем 60 учреждениях Техаса, привлекая несколько тысяч учеников ежегодно. С момента основания через программу прошло свыше 120 тысяч подростков.
В «Неудержимых 2» повторил мем о самом себе
Когда Сталлоне пригласил Норриса в «Неудержимые 2», тот согласился, но при одном условии: никакой ненормативной лексики. Чак хотел, чтобы фильм был доступен для молодежи. Ему пошли навстречу. Правда, из-за обилия жестоких сцен лента все равно получила рейтинг R.
В качестве бонуса Сталлоне попросил вписать в диалог отсылку к интернет-мему. В одной из сцен герой Норриса рассказывает, что его укусила королевская кобра: «После пяти дней невыносимых мучений... кобра умерла». Фразу, к слову, предложила жена Чака, Джина О'Келли.