Его лицо многим являлось в кошмарах. Речь, конечно же, о Билле Скарсгарде. Начав со шведского кино и нишевых проектов Netflix, он довольно быстро добрался до Голливуда. В 2017-м Билл сыграл клоуна Пеннивайза в экранизации «Оно» по роману Стивена Кинга. Роль стала настоящим прорывом, а сам персонаж получился одним из наиболее запоминающихся в истории жанра. Режиссер Андрес Мускетти говорил о нем: «Секунду он выглядит мило, а в следующую проявляется что-то темное и первобытное просто появляется». На радость фанатам Билл вернулся к роли в сиквеле «Оно: Глава вторая» и в приквеле сериале «Оно: Добро пожаловать в Дерри».