Пожалуй, на сегодняшний день это самая известная династия в мире кино. Уж точно — самая многочисленная. У ее основателя, Стеллана Скарсгарда, восемь детей от двух браков. Причем интерес к профессии у потомков явно передался на генетическом уровне. Четверо уже давно работают в кино и на телевидении. Еще двое делают свои первые шаги в профессии. Чтобы вы не путались в этой прославленной чете, мы подготовили подробный гид по тем, кто решил посвятить себя актерству.
Стеллан Скарсгард
Глава семейства и фундамент этой мощной фамилии Стеллан Скарсгард — один из самых востребованных характерных актеров в мире. Он начинал карьеру на родине, в Швеции, еще в конце 1960-х. За десятилетия карьеры он стал редким примером творца, который одинаково убедителен и в авторских, и в коммерческих проектах.
В его фильмографии — «Пираты Карибского моря», «Девушка с татуировкой дракона», роль доктора Эрика Селвига в киновселенной Marvel, и обе части «Дюны» Дени Вильнева в качестве барона Харконнена. Отдельная глава — сотрудничество с Ларсом фон Триером. Союз с одним из главных провокаторов мирового кино подарил нам «Рассекая волны», «Нимфоманку», «Меланхолию» и многие другие картины.
Среди последних работ, которые особенно заслуживают внимание, выделяются две. Это шпионский сериал «Андор», где он исполнил Лютена Рэля, за что получил премию «Сатурн». И, конечно, «Сентиментальная ценность». Стареющий постановщик пытается восстановить отношения с отчужденной дочерью, предложив ей роль в своем новом творении. За эту проникновенную работу Стеллан получил свой второй «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар» как лучший актер второго плана.
Александр Скарсгард
Старший из детей по-своему нетипичный представитель Голливуда. Вместо того, чтобы увеличивать свою узнаваемость, Александр Скарсгард в 19 лет ушел служить в шведскую армию. В профессию он вернулся только через несколько лет, зато теперь, кажется, надолго. Еще в молодости он обрел статус секс-символа, но судя по выбору амплуа, ему этот ярлык не особо интересен.
Впервые широкая аудитория узнала о нем по сериалу «Настоящая кровь», где он исполнил вампира Эрика Нортмана. Позже зрители содрогнулись от его воплощения харизматичного абьюзера в драме «Большая маленькая ложь», которая принесла актеру «Золотой глобус». Были у него в карьеры и психопаты, и маньяки, и, конечно, шведский предприниматель Лукас Матссон в сериале «Наследники», что принесло ему еще несколько номинаций на престижные премии.
Несколько лет назад он сыграл Роланда Пенроуза — художника и возлюбленного военного фотографа Ли Миллер — в биографической драме «Великая» с Кейт Уинслет в главной роли. Критики особенно отмечали химию дуэта. Затем появился в ведущей роли андроида-охранника в научно-фантастической комедии «Дневники киллербота» для Apple TV+. Это история про робота, который сам себя перепрограммировал. В результате вместо работы он предпочитает смотреть сериалы. И как мы его понимаем…
Густаф Скарсгард
Если кто-то в этой династии и отвечает за серьезную театральную школу, то это Густаф Скарсгард . В отличие от братьев, он уделяет огромное внимание сцене. Густаф с раннего детства твердо знал, кем хочет стать. В 18 он поступил в Стокгольмскую академию драматического искусства и до сих пор предан театру.
При этом многим зрителям он также знаком и по сериалам. Впервые широкая аудитория узнала его как Флоки — эксцентричного корабельного плотника в историческом проекте «Викинги». Густаф оставался в шоу с первого эпизода до финала в 2020-м. Позже он появился в «Мире Дикого Запада» и сыграл Мерлина в «Проклятой» от Netflix. Наконец, 2023-м засветился у Кристофера Нолана, сыграв физика-ядерщика Ганса Бете в «Оппенгеймере». Да, роль небольшая, но сам факт попадания в такой ансамбль намекает, что в будущем мы возможно будем видеть его чаще.
Билл Скарсгард
Его лицо многим являлось в кошмарах. Речь, конечно же, о Билле Скарсгарде. Начав со шведского кино и нишевых проектов Netflix, он довольно быстро добрался до Голливуда. В 2017-м Билл сыграл клоуна Пеннивайза в экранизации «Оно» по роману Стивена Кинга. Роль стала настоящим прорывом, а сам персонаж получился одним из наиболее запоминающихся в истории жанра. Режиссер Андрес Мускетти говорил о нем: «Секунду он выглядит мило, а в следующую проявляется что-то темное и первобытное просто появляется». На радость фанатам Билл вернулся к роли в сиквеле «Оно: Глава вторая» и в приквеле сериале «Оно: Добро пожаловать в Дерри».
Вообще играть зловещих личностей уже можно назвать его фишкой. Он предстал антагонистом в «Джоне Уике 4». Воплотил образ человека, благодаря которому появился термин «стокгольмский синдром» (сериал «Кларк»). В 2024-м вышли сразу два масштабных проекта с его участием. Это перезапуск «Ворона» и «Носферату» Роберта Эггерса, где Билл сыграл графа Орлока под шестьюдесятью накладными элементами грима. После съемок последнего он даже заявил, что больше никогда не хочет играть никого настолько мрачного. Правда, кто ему поверит?
Вальтер Скарсгард
Пока Вальтер Скарсгард сосредоточен на скандинавском рынке, но мы то понимаем, что это вопрос времени. Дебютировал он еще ребенком, появившись в небольших ролях в семейных проектах (в том числе в исторических фильмах об Арне вместе с отцом и братьями). А уже по-настоящему заявил о себе в 2018-м в биографической драме «Властелины Хаоса». Вальтер сыграл реального музыканта по прозвищу Фауст — барабанщика группы Emperor, осужденного за убийство. Жесткая история о становлении норвежского блэк-металла получила повышенное внимание.
Примерно в то же время Вальтер стал частью одной из известнейших криминальных франшиз Скандинавии. Это серия фильмов «Комиссар Мартин Бек». Он играет Вильгельма Бека — внука легендарного следователя.