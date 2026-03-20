Денис Прытков рассказал, как ухаживал за будущей женой

Денис Прытков рассказал, как добивался сердца своей супруги — Галины Денисенко. В интервью WomanHit актер поделился историей, которая когда‑то заставила его почувствовать себя неловко.
Первая встреча яркой актерской пары состоялась на лестнице театральной академии в Санкт‑Петербурге. Денис старался удивить девушку: прятал в здании небольшие подарки — например, фрукты или кофе. Однажды схема дала сбой: девушке случайно достался чужой сюрприз.
«Один раз оставил капучино за статуей. Позже она мне написала: “Это мне? Спасибо, очень приятно”. Оказалось, какой‑то идиот там оставил букет цветов — именно в тот момент, когда я оставил там кофе… Я чувствовал себя так неловко», — рассказал Прытков.
В то время как локдаун из‑за пандемии стал для многих пар испытанием, для Дениса и Галины первый день ограничений стал поворотным моментом в отношениях. Девушка пригласила парня на ужин, после которого последовала ночная прогулка по городу. По утрам, вопреки запретам, Денис приносил девушке завтраки и романтичные письма.