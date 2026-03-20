Александр Петров рассказал, что купил большой дом для себя и своей семьи. Актер сообщил, что стал владельцем особняка еще в тот момент, когда его супруга Виктория Антонова была беременна.
Известно, что дом площадью около 500 квадратных метров располагается в элитном поселке «Ильинские холмы», который находится между Рублевкой и Новорижским шоссе. В этот районе живут очень состоятельные люди, а стоимость домов начинается от 55 миллионов рублей и доходит почти до 150.
В особняке артиста есть четыре спальни, турецкая парная, кабинет и гостиная с камином. Звезда комедии «Комментируй это» признался, что в ближайшее время планирует переехать в особняк с 24-летней женой и годовалым сыном. Петров провел экскурсию по дому и прилегающей территории.
Актер пока не успел все обустроить, но уже представляет, как будет наслаждаться жизнью в этом месте. Особое ощущение восторга у звезды вызывает его личный кабинет.
«Здесь как-то по-другому мысли начинают работать. Когда заходишь сюда — сразу вдохновение: “Надо что-то крутое здесь придумать! Надо что-то крутое здесь сделать!”» — высказался артист.
Он подчеркнул, что ему важно иметь свое личное мужское пространство. Звезда фильма «Буратино» отметил, что раньше местом силы для мужчин были гаражи, а у него будет кабинет.
Также актер рассказал, что на первом этаже его дома будет находиться сауна. Изначально он хотел построить баню на территории участка, но потом решил, что всегда хочет быть поближе к семье.
«Я уйду туда один, а Вика с Федей останутся в доме. И что? Я буду одинешенек сидеть? Стало грустно. Мы поговорили, и Вика согласилась: сделали сауну в доме на первом этаже. Это здорово: попарился, вышел — и вся семья рядом. Чайку попил, поговорил. Не надо никуда идти», — объяснил свое решение Петров.
А вот его супруга мечтала о хаммаме, и актер выполнил ее желание. Хаммам обустроили в душевой. Также семья выделила отдельную комнату для гардеробной, так как у них много вещей.
Петров признается: он счастлив, что теперь у него есть дом мечты. Артист в красках представляет, как его дома будут встречаться жена и дети, когда он будет возвращаться со съемок и командировок.
«Просыпаться каждое утро и понимать, что принял правильное решение. Выйти на веранду, попить кофе в абсолютном спокойствии. Потом уехать по делам в Москву, а возвращаясь, знать, что дома ждут жена и ребенок. А, может, к тому моменту уже и дети, дай Бог. Включить сауну, попариться, выйти, подышать свежим воздухом, посмотреть на огромные деревья и перезагрузиться», — заключил актер.
Напомним, Александр Петров в 2023 году женился на Виктории Антоновой, которая младше него на 12 лет. Актер познакомился с девушкой на улице и после нескольких встреч предложил ей выйти за него замуж. В апреле 2025-го у пары родился сын Федор.
