Алиса Фрейндлих 8 апреля вернется на сцену БДТ после годового перерыва

Актриса примет участие в музыкально-литературной программе театра и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Народного артиста СССР Владимира Спивакова
Алиса Фрейндлих
Источник: Legion-Media.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих спустя год перерыва вернется на сцену Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. 8 апреля актриса примет участие в музыкально-литературной программе БДТ и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Народного артиста СССР Владимира Спивакова, сообщила пресс-служба театра.

В этот день на Основной сцене пройдет концерт «Она и музыка, и слово…». «В этом вечере музыка и поэзия соединятся в единую сценическую партитуру. Стихи зазвучат как продолжение музыкальной фразы, а музыка станет пространством, в котором слово раскрывает новые оттенки смысла и чувства», — рассказали в театре.

Алиса Фрейндлих
Алиса ФрейндлихИсточник: Legion-Media.ru

В программе — произведения великих композиторов и поэтов разных эпох: от Иоганна Себастьяна Баха и Франца Шуберта до Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Астора Пьяццолла, от Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой и Николая Гумилева до Марины Цветаевой.

В сентябре 2025 года БДТ объявил о завершении показа спектакля «Лето одного года» с участием Фрейндлих и Басилашвили, который шел на его сцене 15 лет. Это был единственный спектакль, в котором артисты вместе выходили на сцену театра в последние годы. В театре пояснили, что такое решение было принято самими актерами. Тогда в БДТ сообщили, что Фрейндлих и Басилашвили продолжат работать над новыми проектами.