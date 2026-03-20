Алиса Фрейндлих 8 апреля вернется на сцену БДТ после годового перерыва

В сентябре 2025 года БДТ объявил о завершении показа спектакля «Лето одного года» с участием Фрейндлих и Басилашвили, который шел на его сцене 15 лет. Это был единственный спектакль, в котором артисты вместе выходили на сцену театра в последние годы. В театре пояснили, что такое решение было принято самими актерами. Тогда в БДТ сообщили, что Фрейндлих и Басилашвили продолжат работать над новыми проектами.