Появившись в непростое для постсоветского пространства время, латиноамериканские мелодрамы быстро завоевали огромную популярность. «Дикий ангел», «Клон», «Мятежный дух» — эти названия знакомы каждому, кто хотя бы раз включал телевизор в нулевые.
Эти сериалы стали частью нашей юности: своеобразным саундтреком к первым влюбленностям и важным событиям. Зрители ждали новых серий, обсуждали сюжетные повороты с друзьями и сопереживали радостям и трагедиям героев так, словно это происходило в их собственной жизни. Предлагаем вспомнить пять самых дорогих сердцу мелодрам, завоевавших признание миллионов и повлиявших на культуру целого поколения.
«Мятежный дух»
Подростковая мелодрама режиссера и продюсера Криса Морены имела большой успех по всему миру, в том числе и в России. Героев сериала «Мятежный дух» (2002-2003) волновали те же вопросы: первая любовь, дружба, конфликты с родителями и поиски самих себя. Более того, саундтрек и выступления образованной на экране музыкальной группы Erreway — стали отдельным феноменом, выйдя за пределы кино и телеэфира. Получились своеобразные «Ранетки», только времен 2000-х и аргентинского разлива. Сыграли главных персонажей-музыкантов Камила Бордонаба — главная мятежница элитного колледжа Марисса Пиа Спирито, Луисана Лопилато — главная красавица Миа Колуччи, Бенхамин Рохас — пишущий песни красавчик Пабло Бустаманте, Фелипе Коломбо — мексиканец Мануэль Агирре, мечтавший отомстить за отца.
Сериал рассказывает о непростых буднях школьников из семей с разным достатком: от детей богатых и влиятельных персон до эмигрантов, поступивших на обучение в престижную школу-интернат. Однако всех их объединяет честность и любовь к свободе. Правда, с последней придется туго, ведь особенностью учебного заведения является не только уровень предлагаемого образования, но и строжайшая дисциплина. Тем не менее, героям удается отрываться на полную катушку, в том числе и посредством музыки. Ребята создают музыкальную группу под названием Erreway» — это их способ самовыражения и объединяющее звено, помогающее преодолеть социальные барьеры и личные разногласия.
«Клон»
История любви, которая не знает ни границ, ни конфессий, ни каких-либо иных преград и сплетает воедино Запад с Востоком. Запретная любовь, тайна рождения и клонирования, а также путь к самопознанию. Этот вихрь бразильских страстей усаживал наших мам и бабушек вечерами перед телевизором и заставлял с нетерпением ждать новой встречи Жади и Лукаса — главных героев сериала «Клон». Сыграли их Джованна Антонелли и Мурило Бенисио.
Основная линия повествования мелодрамы авторства Глории Перес посвящена как раз отношениям этих персонажей. Молодая мусульманка Жади, выросшая в светской Бразилии, но после смерти матери приехавшая в дом почитающих ислам дяди Али (Стенио Гарсиа) и двоюродной сестры Латифы (Летисия Сабателла), обитающей в неразлучной компании с помощницей по хозяйству Зорайде (Жандира Мартини). И богатый наследник компаний Леонидаса Ферраса (Режинальдо Фария) — прилежный парень, но далекий от бизнеса романтик Лукас. Их любовь — бесконечное нарушение запретов и противостояние семье, обычаям и расстоянию. Параллельно любовному сюжету развивается еще один конфликт: науки, долга и веры — в лице доктора Албиери (Жука де Оливейра), решившегося дерзкий научный эксперимент по созданию клона своего погибшего крестника Диего, брата-близнеца Лукаса. Каждому герою этой эмоциональной саги предстоит сделать выбор, меняющий не только собственную, но и чужую судьбу.
«Воздушные замки»
Романтическая комедия с элементами криминальной драмы, как и большинство проектов бразильской студии TV Globo, не была обделена зрительским вниманием. Интригующий сюжет, универсальность тем, обилие комичных ситуаций и отсутствие сложных социальных линий при эмоциональной глубине экранных характеров — оказались беспроигрышным сочетанием для увеличения просмотров сериала «Воздушные замки». Любимицами публики тогда стали две центральные героини — старшая и средняя сестры — в исполнении Деборы Блок и Вивиан Пажмантер. Добавило притягательности картине и музыкальное сопровождение, в особенности — заглавный трек Gulosa, а также специальные темы, связанные с определенными персонажами.
Фабула сериала заключена в истории жизни трех родных сестер под фамилией Монтана. Старшая девушка — целеустремленная Жулия (Дебора Блок) — успешный журналист. Средняя — мечтательная Бет или Элизабет (Вивиан Пажмантер) — вместо построения собственной карьеры желает удачно выйти замуж за миллионера. И младшая — бунтарка Сели — 18-летняя школьница, собирается вопреки всему посвятить жизнь служению в монастыре. Они давно не живут одной семьей, но улучшение здоровья отца собирает сестер снова вместе. Однако выздоровления их отца — Отавиу Монтана (Марко Нанини) — затягивается. Продолжительная кома стерла из памяти мужчины все события и всех дорогих сердцу людей, кроме названого брата Антониу Сан-Марину (Клаудиу Марзу). Правда, тот всю жизнь ненавидел и завидовал Отавио. Героям предстоит не только добиться справедливости, но и научиться прощать.
«Дикий ангел»
Аргентинская теленовелла о страстной любви капризного мажора Иво Ди Карло и роковой сиротки из церковного прихода Милагрос. Роли, сделавшие суперзвездами актеров Факундо Арана и Наталию Орейро. Сериал в конце 90-х притягивал к голубым экранам не только старшее поколение, но и юных школьниц. Девчонки по всему миру повязывали клетчатую рубашку на бедра, надевали кепку козырьком назад, рисовали кокетливую родинку на уголком левой губы и шли учиться играть в футбол, как их любимая героиня мелодрамы «Дикий ангел».
Измученный семейными интригами и конфликтами дом Ди Карло пополняет штат прислуги новой гувернанткой — Мили. Трудолюбивая и общительная девушка оказывается втянутой во все местные секреты, попутно влюбляя в себя недолюбленного сынка Федерико Ди Карло (Артуро Мали) — Иво, и его обиженного на весь мир кузена Пабло (Сегундо Сернадас) — потерявшего мать и невесту, а также парализованного по вине собственного отца Дамиана (Норберто Диас). Кроме новой работы и счастья, главной героине предстоит обрести в новом доме и разгадку к своему туманному прошлому.
«Вавилонская башня»
Первые эпизоды романтического триллера авторства бразильского кинематографиста Сильвио ди Абреу оттолкнули аудиторию. Зрителей смутили откровенные сцены Рафаэлы Катц и Лейлы Сампаю, а также перманентно одурманенный персонаж Гильерме Толеду. Сценаристами было решено при помощи несчастного случая вывести персонажей Кристианы Торлони, Сильвии Пфайфер и Марселу Антони из сюжета. Этот ход мгновенно оживил интерес и рейтинги сериала «Вавилонская башня» выросли. В почете у телезрителей оказался комический дуэт Бины (Бальбины) Коломбо и Лузинеди — работниц кафе «Филкао», которых сыграли Клаудия Хименез и Элен Коста. Тогда как профессиональное общество в лице Ассоциации искусствоведов Сан-Паулу оценило наградами Тони Рамоса и Адриану Эстевес — главного героя истории и его дочь Сандру, основную антагонистку, как лучшего актера и актрису телевизионного жанра.
Экранное действие знакомит публику с Жозе Клементино да Силвой (Тони Рамос), освободившимся после 20 лет тюремного заключения. Мужчину переполняет жажда возмездия своему бывшему начальнику Сезару Толеду (Тарсизиу Мейра) — владельцу торгового центра Tropical Towers и основному свидетелю обвинения. Именно Сезар подтвердил причастность Клементину к убийству супруги, требуя наивысшего наказания. Он же опроверг связь его работника с жертвой и возможное состояние аффекта. Однако план отмщения вместо да Силвы претворяет в жизнь кто-то другой. Кто этот персонаж, устроивший несчастный случай в ТЦ — основная загадка сериала.