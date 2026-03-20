Сериал рассказывает о непростых буднях школьников из семей с разным достатком: от детей богатых и влиятельных персон до эмигрантов, поступивших на обучение в престижную школу-интернат. Однако всех их объединяет честность и любовь к свободе. Правда, с последней придется туго, ведь особенностью учебного заведения является не только уровень предлагаемого образования, но и строжайшая дисциплина. Тем не менее, героям удается отрываться на полную катушку, в том числе и посредством музыки. Ребята создают музыкальную группу под названием Erreway» — это их способ самовыражения и объединяющее звено, помогающее преодолеть социальные барьеры и личные разногласия.