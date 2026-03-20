Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс на грани расставания: «У него уже нет сил»

Брак голливудской пары Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс, который длится уже 25 лет, может оказаться под угрозой. Актриса все чаще бывает в Нью‑Йорке и все меньше времени проводит с супругом — и это вызывает опасения у близких к паре людей. Об этом сообщает RadarOnline.
Сейчас актриса активно участвует в деловых и творческих мероприятиях и много общается с новыми знакомыми. Дети пары — 25-летний сын Дилан и 22-летняя дочь Кэрис — уже выросли и начали самостоятельную жизнь. По данным источников, из‑за этого супруги в последнее время живут словно по отдельности.
«Майкл искренне поддерживает Кэтрин и хочет, чтобы она была счастлива. Он ни за что не стал бы давить на нее и уговаривать проводить больше времени дома. Но ему непросто наблюдать за тем, как жена ведет насыщенную жизнь, а он остается в стороне — у него уже нет сил следовать ее быстрому ритму», — отметил инсайдер.
Ранее в ноябре Кэтрин Зета-Джонс показала фото поцелуя с Майклом Дугласом в честь 25-летия свадьбы.