Зендая смутилась из-за вопроса об отношениях с Томом Холландом

В новом интервью Роберт Паттинсон задал Зендае неожиданный вопрос о ее отношениях с Томом Холландом. Актеру пришлось зачитывать вопросы, подготовленные редакторами, и один из них заставил его собеседницу смутиться.
«Что самое худшее ты узнала о своем партнере?» — спросил Паттинсон, цитируя карточку. Зендая рассмеялась от неожиданности, но дать прямой ответ отказалась.
«О, нет!» — только и сказала актриса, уклонившись от щекотливой темы.
Напомним, что в СМИ не раз появлялись слухи о возможной свадьбе Зендаи и ее коллеги по фильму «Человек-паук». Сама звезда несколько раз намекала на замужний статус, а также была замечена с кольцом на безымянном пальце.
В другом моменте того же интервью Зендае выпало продемонстрировать самую раздражающую привычку партнера по съемкам. Она посмотрела на Паттинсона и провела руками по волосам. Роберт тут же с улыбкой повторил этот жест.
Вместе они снялись в картине «Вот это драма!», премьера которой назначена на 3 апреля. Режиссером выступил норвежец Кристоффер Боргли.
По сюжету Зендая играет продавщицу книжного магазина Эмму Харвуд, помолвленную с персонажем Паттинсона, директором музея. Их отношения проходят серьезную проверку, когда тщательно спланированная свадьба оказывается под угрозой срыва.