В сети обсудили поцелуй актрисы Волковой с коллегой по сериалу: «Он ведь женат!»

Звезда «Скорой помощи» Екатерина Волкова пригласила коллегу по сериалу на торжество в честь своего 52-летия. Петр Баранчеев поздравил именинницу, подарив ей букет роз и поцеловав в губы. Артистка поделилась этим моментом с подписчиками в соцсети.
Пользователи активно прокомментировали ее пост: «Он ведь женат!», «Уверены, что вы всего лишь друзья?», «Какая пара», «Ого, сколько страсти», «Даже в жизни целуются», «Странно. Разве нет?», «Целуетесь как будто вы вместе», «Стоп, он же женат», «Счастливые и красивые», «Петру до такой женщины никогда не дорасти. Не тот уровень».
Актеры познакомились 27 лет назад. Они были студентами разных вузов, но ходили друг к другу на спектакли. Волкова и Баранчеев в кино и в театре часто играют влюбленную пару. Однако, по словам артистки, их связывают исключительно дружеские отношения.
Баранчеев не афиширует личную жизнь. У него есть жена и 13-летняя дочь Василина.
Ранее Екатерина Волкова показала своих взрослых детей от писателя Лимонова.