Приключенческий боевик «Человек-паук: Новый день» основан на героях комиксов и станет частью шестой фазы киновселенной Marvel. Новый фильм продолжит историю Питера Паркера после событий предыдущей части, в финале которой герой лишился близких и оказался фактически один. Зрителей ждет не только развитие личной драмы персонажа, но и масштабное супергеройское приключение с участием известных героев: в касте заявлены громкие имена, а также возможны неожиданные камео и возвращения персонажей из других фильмов Marvel.
Премьера картины состоится уже летом 2026 года. Далее расскажем, когда именно фильм выйдет в прокат.
Известно ли, когда выйдет фильм «Человек-паук: Новый день» (2026)
Дата премьеры фильма уже официально подтверждена. Изначально осенью 2024 года студия Sony Pictures объявила, что четвертая часть «Человека-паука» выйдет в прокат 24 июля 2026 года. Однако позже релиз решили немного сдвинуть.
Окончательную дату представили на презентации CinemaCon в марте 2025 года: мировая премьера состоится 31 июля 2026 года.
Сообщается, что перенос связан с желанием Marvel Studios избежать прямой конкуренции с другим крупным релизом — фильмом «Одиссея» от Кристофера Нолана. Примечательно, что одну из ролей в этой картине также исполняет Том Холланд, известный по роли Человека-паука.
О чем будет фильм «Человек-паук: Новый день» (2026)
Сюжет новой части продолжит историю Питера Паркера после событий предыдущего фильма. Мир удалось спасти от глобальной угрозы, однако цена оказалась высокой: никто больше не помнит, кто скрывается под маской Человека-паука. Даже самые близкие — лучший друг Нед Лидс и возлюбленная ЭмДжей — больше не узнают его.
С тех пор прошло несколько лет. Питер по-прежнему живет в одиночестве и защищает Нью-Йорк от преступности, полностью сосредоточившись на роли супергероя. Отсутствие личных связей дает ему свободу действий, но одновременно усиливает чувство ответственности, с которым ему приходится справляться в одиночку.
Ситуация осложняется, когда в организме Паркера начинают происходить тревожные изменения: его паучья ДНК мутирует, что ставит под угрозу прежде всего его самого. В поисках объяснения он обращается за помощью к Брюсу Беннеру.
Фильм поднимает вопрос о том, сможет ли Человек-паук начать новую жизнь и измениться, не потеряв остатки того, что для него по-настоящему важно.
Кто снимается в фильме «Человек-паук: Новый день» (2026)
Актерский состав фильма раскрыт лишь частично: студия уже подтвердила ряд ключевых участников, но часть ролей и возможные камео пока держатся в секрете. При этом проект объединит как уже знакомых героев киновселенной Marvel, так и новых персонажей.
Среди подтвержденных актеров:
Том Холланд — Питер Паркер (Человек-паук);
Зендая — Мишель Джонс-Уотсон (ЭмДжей);
Джейкоб Баталон — Нед Лидс;
Майкл Мэндо — Мак Гарган (Скорпион);
Марк Руффало — Брюс Беннер (Халк);
Джон Бернтал — Фрэнк Касл / Каратель;
Флоренс Пью — Елена Белова.
Также в фильме заявлены Трэмелл Тиллман, Сэди Синк и Лиза Колон-Зайас — их роли пока не раскрываются, однако, по предварительным данным, Тиллман может сыграть одного из второстепенных антагонистов.