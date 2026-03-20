Звезда «Убить Билла» призналась в нелюбви к насилию на экране

Американская актриса Ума Турман, наиболее известная по фильмам «Убить Билла» и «Криминальное чтиво», призналась, что не любит сцены насилия в кино. Об этом она рассказала в интервью журналу InStyle.
По словам знаменитости, она не очень любит насилие и экшн, несмотря на то, что славу ей принесли картины Квентина Тарантино.
«Некоторым людям насилие очень нравится, мне — нет», — пояснила она. Актриса добавила, что все-таки может насладиться искусно поставленными экшн-сценами так же, как красивым танцевальным представлением.
