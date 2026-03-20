Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Названа причина смерти жены Олега Басилашвили

Причиной смерти жены Басилашвили Мшанской стал обширный инфаркт
Галина Мшанская
Галина МшанскаяИсточник: Соцсети

Причиной смерти Галины Мшанской, российской телеведущей, жены актера Олега Басилашвили, стал обширный инфаркт. Причину назвал телеканал канал «78» в Telegram.

Отмечается, что состояние Мшанской резко ухудшилось в декабре 2025 года. По данным телеканала, с этого момента она часто находилась в больнице.

Также уточняется, что Большой драматический театр (БДТ) имени Товстоногова отменил вечер с Басилашвили, запланированный на 25 марта. В театре заявили, что будут участвовать в организации похорон Мшанской.

Олег Басилашвили и Галина Мшанская с дочерями
Олег Басилашвили и Галина Мшанская с дочерямиИсточник: Legion-Media.ru

О том, что телеведущей не стало, сообщалось ранее 20 марта. О смерти Мшанской написала ее коллега Вероника Стрижак. Супруге актера был 91 год.

Мшанская была создательницей передачи о театральной жизни Санкт-Петербурга «Царская ложа». Программа выходит на канале «Культура». Первый ее выпуск появился в эфире в 1996 году.

Басилашвили женился на Мшанской в 1961 году. У супругов две дочери — Ксения и Ольга.