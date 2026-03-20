Аглая Шиловская в 2025 году вышла замуж за Александра Устюгова. Актеры скрывали свои отношения, но журналистам удалось рассекретить их роман.
Недавно Шиловская рассказала, что познакомилась с будущим мужем на концерте «Шансон года» в Кремле. По словам актрисы, их отношения начались немного позже, когда они снимались в одном кинопроекте.
«Я вела церемонию “Шансон года”, подошла к нему и сказала: “Здравствуйте, Александр, у нас один агент”. Обычно я так не делаю, но действительность оказалась такова. Через полгода мы встретились на проекте “Столичная штучка” на канале “Россия”, там все и началось», — цитирует Шиловскую издание «7 Дней».
Свадьба пары состоялась 15 августа — в этот день также поженились мама и папа, а еще бабушка и дедушка актрисы. Она призналась, что Устюгов предложил ей продолжить эту добрую традицию.
«Расписались в Питере, что тоже для меня ценно и приятно. Когда мы зашли в загс и началась церемония, зазвучало любимое произведение моего отца — Шуберт. У меня слезы выступили, я поняла, что папа сейчас со мной и подает мне знак. Это было потрясающе», — вспомнила артистка.
Звезда сериала «Два берега» рассказала, что у них было три свадьбы. Сначала они отметили праздник в Санкт-Петербурге, затем в Москве, а после в Краснодаре, где живут родственники Устюгова.
«Собрать всех в одном месте было непросто, поэтому решили разделить торжество на несколько дней. И потом, три свадьбы — это лучше, чем одна», — отметила Шиловская.
Она добавила: ей жаль, что с мужем не познакомились ее папа и дедушка по маминой линии. Отец звезды ушел из жизни в 2021 году, а дед — в 2020-м.
«Они не застали Сашу. Но зато его застал Всеволод Николаевич Шиловский. У нас с дедом были непростые отношения — мы то общались, то нет. А благодаря Александру за год до дедушкиного ухода все наладилось, и он был у нас на свадьбе», — заключила актриса.
Ранее Шиловская расплакалась, увидев мужа в телешоу.