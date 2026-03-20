Новость о госпитализации Чака Норриса спровоцировала новую волну мемов

Сообщения о госпитализации на Гавайях американского актера Чака Норриса, становившегося героем мема про кобру, спровоцировала волну новых аналогичных шуток.
Чак НоррисИсточник: Legion-Media

Новость о госпитализации на Гавайях американского актера Чака Норриса, становившегося героем мема про кобру, спровоцировала волну новых аналогичных шуток.

В комментариях к публикации американского интернет-СМИ TMZ, сообщившего о попадании артиста в больницу, появились реакции пользователей следующего содержания: «Кто-нибудь проверил, все ли в порядке с больницей?»; «Источники сообщают, что больница, как ожидается, полностью восстановится»; «Желаю Гавайям и больнице скорейшего выздоровления после инцидента с Чаком Норрисом».

Чак НоррисИсточник: Legion-Media.ru

Знаменитый мем про Норриса и кобру, указывающий на крутость актера, гласит: «Однажды кобра укусила Чака Норриса в ногу. После пяти дней мучительной агонии кобра умерла».

TMZ проинформировал о госпитализации 86-летнего артиста накануне, 19 марта, ссылаясь на источники. Сообщалось, что он попал в медучреждение на гавайском острове Кауаи. При этом причина озвучена не была.