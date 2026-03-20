Ума Турман объяснила, почему не смогла жить в Лос-Анджелесе

Ума Турман построила блестящую карьеру в кино, но никогда не жила в Голливуде. В эксклюзивной беседе с InStyle она призналась, что ее решение не переезжать в Лос-Анджелес могло закрыть для нее дорогу к ряду значимых ролей.
«На самом деле я всегда мечтала переехать в Лос-Анджелес, — поделилась актриса в интервью. — Я даже сняла там квартиру, потому что часто там работала, и как только подписала договор аренды, забеременела дочерью — примерно через шесть недель».
Планы кардинально изменились. Вместо переезда в Калифорнию Турман выбрала жизнь с семьей, отодвинув голливудские амбиции на второй план. Тем не менее, звезда «Криминального чтива» сожалеет об упущенных профессиональных связях.
«Я так и не смогла интегрироваться в сообщество своей профессии, и мне очень жаль, — продолжила она. — У меня было много общения с другими мамами, но я бы хотела, чтобы у меня был этот опыт. Думаю, мне бы он действительно понравился».