Ума Турман объяснила, почему не смогла жить в Лос-Анджелесе

Актриса рассказала, почему у нее не получилось переехать из Нью-Йорка в Голливуд
Ума Турман
Ума ТурманИсточник: Legion-Media.ru

Ума Турман построила блестящую карьеру в кино, но никогда не жила в Голливуде. В эксклюзивной беседе с InStyle она призналась, что ее решение не переезжать в Лос-Анджелес могло закрыть для нее дорогу к ряду значимых ролей.

«На самом деле я всегда мечтала переехать в Лос-Анджелес, — поделилась актриса в интервью. — Я даже сняла там квартиру, потому что часто там работала, и как только подписала договор аренды, забеременела дочерью — примерно через шесть недель».

Планы кардинально изменились. Вместо переезда в Калифорнию Турман выбрала жизнь с семьей, отодвинув голливудские амбиции на второй план. Тем не менее, звезда «Криминального чтива» сожалеет об упущенных профессиональных связях.

«Я так и не смогла интегрироваться в сообщество своей профессии, и мне очень жаль, — продолжила она. — У меня было много общения с другими мамами, но я бы хотела, чтобы у меня был этот опыт. Думаю, мне бы он действительно понравился».