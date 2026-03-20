Трейлер четвертого «Человека-паука» поставил абсолютный рекорд

Ролик собрал свыше 700 млн просмотров за сутки

Трейлер нового «Человека-паука» установил мировой рекорд по просмотрам за первые сутки. По данным издания Variety, ролик к фильму «Человек-паук: Новый день» за 24 часа набрал свыше 700 миллионов просмотров, что стало абсолютным рекордом в истории кинематографа.

Новый трейлер обогнал не только все предыдущие части франшизы о супергерое, но и прежнего лидера — трейлер блокбастера «Дэдпул и Росомаха».

Картина, режиссером которой выступил Дестин Дэниэл Креттон, продолжит историю Питера Паркера. Герою предстоит начать жизнь с чистого листа после событий прошлого фильма, поскольку весь мир забыл о его существовании. Премьера «Человека-паука: Новый день» в кинотеатрах назначена на 31 июля.