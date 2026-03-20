Стивен Спилберг после съемок фильма о пришельцах заявил, что верит в инопланетян

Стивен Спилберг завершил работу над новой картиной о внеземной жизни «День разоблачения» и сделал личное признание: он верит в инопланетян. Режиссер объяснил свою позицию, назвав противоположную точку зрения такой же недоказанной, как и его собственная.
«У меня есть стойкое ощущение, что мы не являемся единственными обитателями этой планеты. Именно эта мысль легла в основу моего нового фильма. Было бы крайне самонадеянно полагать, что разумная жизнь во Вселенной ограничивается лишь нами», — заявил Спилберг.
Тема пришельцев, по его словам, всегда была для него ключевой. Интерес к космосу и его тайнам появился у режиссера в детстве.
«Меня завораживало ночное небо и его безграничные тайны. Это породило во мне глубочайшую убежденность в существовании жизни за пределами нашего привычного мира», — добавил он.
Ранее Стивен Спилберг заявил, что никогда не использовал ИИ для создания фильмов.