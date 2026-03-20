Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кристина Асмус снялась в свадебном платье после слухов о новом романе

Актриса заинтриговала поклонников, показав себя в белом платье с фатой

Кристина Асмус разместила в личном блоге видео, на котором предстала в свадебном образе. 37-летняя актриса стояла у высоких колонн в белоснежном платье с корсетом и кружевами, которые были расшиты камнями, а также в фате и ободке, украшенном крупными бусинами.

Кристина Асмус, фото: соцсети
Звезда распустила волосы и сделала легкий макияж. В таком наряде Асмус выглядела счастливой.

«Уте Папа Уте за второй половиной дома», — интригующе подписала ролик артистка.

Поклонники отметили, что Асмус очень идет свадебный наряд. 

«Красивая, платье шикарное», «Боже, какое шикарное платье, я влюблена», «Красавица! Будьте счастливы», «Красивый образ», «Чувство юмора — всегда у вас топ», «Эх, Харламов, потерял такое золотце», «Чувство юмора на высоте. А образ просто нереальный. Красавица», «Ничего непонятно, но очень интересно».

Кристина Асмус, фото: соцсети
Один из комментаторов постарался объяснить, какой смысл Асмус вложила в текст под видео. «Уте Папа Уте — это из французской песни “Папа, где ты”. Там поет парень, который ищет своего отца. А Кристина иронизирует на этот счет — типа ищет нового папу и еще одну половину дома».

Другой пояснил, что таким образом звезда снова попыталась задеть своего бывшего мужа Гарика Харламова. «Эту песню ее бывший перепел, у которого она полдома отсудила», — высказался пользователь сети.

Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись в 2020 году, прожив в браке семь лет. У актрисы и юмориста есть 12-летняя дочь Анастасия.

В 2025 году Асмус перестала скрывать новый роман, а в начале 2026-го стало ивестно, что ее избранник — 41-летний кинооператор Валерий Махмудов.

Ранее Кристина Асмус сообщила о переменах в жизни. 