Кристина Асмус разместила в личном блоге видео, на котором предстала в свадебном образе. 37-летняя актриса стояла у высоких колонн в белоснежном платье с корсетом и кружевами, которые были расшиты камнями, а также в фате и ободке, украшенном крупными бусинами.
Звезда распустила волосы и сделала легкий макияж. В таком наряде Асмус выглядела счастливой.
«Уте Папа Уте за второй половиной дома», — интригующе подписала ролик артистка.
Поклонники отметили, что Асмус очень идет свадебный наряд.
«Красивая, платье шикарное», «Боже, какое шикарное платье, я влюблена», «Красавица! Будьте счастливы», «Красивый образ», «Чувство юмора — всегда у вас топ», «Эх, Харламов, потерял такое золотце», «Чувство юмора на высоте. А образ просто нереальный. Красавица», «Ничего непонятно, но очень интересно».
Один из комментаторов постарался объяснить, какой смысл Асмус вложила в текст под видео. «Уте Папа Уте — это из французской песни “Папа, где ты”. Там поет парень, который ищет своего отца. А Кристина иронизирует на этот счет — типа ищет нового папу и еще одну половину дома».
Другой пояснил, что таким образом звезда снова попыталась задеть своего бывшего мужа Гарика Харламова. «Эту песню ее бывший перепел, у которого она полдома отсудила», — высказался пользователь сети.
Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись в 2020 году, прожив в браке семь лет. У актрисы и юмориста есть 12-летняя дочь Анастасия.
В 2025 году Асмус перестала скрывать новый роман, а в начале 2026-го стало ивестно, что ее избранник — 41-летний кинооператор Валерий Махмудов.
