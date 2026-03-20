Максим Аверин в интервью Надежде Стрелец рассказал о том, как потерял маму. Галина Викторовна ушла из жизни в апреле 2017 года. Актер очень тяжело переживал эту утрату. Он до сих пор не может сдержать слезы, когда вспоминает тот день и рассказывает о своей жизни после смерти матери.
Печальную новость Аверину сообщили во время съемок. Он вышел с площадки, чтобы прийти в себя, а после рабочего дня отправился решать вопросы, связанные с организацией похорон. По словам звезды сериала «Склифосовский», он не помнит, какие в тот момент испытывал эмоции.
Несмотря на то, что Галины Викторовны нет уже девять лет, актер всегда ощущает ее присутствие. Он признается, что все, чем занимается, посвящает любимой маме.
«Мама не на кладбище, мама всегда со мной. Бог не в церкви, он во всем. В моменты счастья всегда мама рядом. Я все посвящаю маме. Но мне же надо жить. Мне подарила жизнь мама. Я должен продолжаться», — высказался артист.
После смерти Галины Викторовны Аверин не позволил себе замкнуться в горе и почти сразу вернулся к работе. Как признается звезда сериала «Глухарь», съемки в тот момент его спасали. На следующий день после похорон он появился на съемочной площадке, где пел веселую композицию «Мурка».
«Пока дубли писали и оркестр играл, я думал: какое счастье, что сейчас могу все свои эмоции тут выкричать. Мне казалось, что во мне пять стадионов энергии», — отметил Аверин.
Через несколько лет Аверину вновь пришлось пережить тяжелые потери — в один год из жизни ушли оба его брата.
