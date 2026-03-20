Звезда «Кухни» резко ответила всем, кто обвиняет ее в недостаточной любви к сыну

«Посвящается всем, кто начинает переживать, когда долго не видит Гордея у меня в блоге. Стоит мне поделиться контентом с дочкой, сразу же прилетают вопросы: “А где сын, сдала его в детский дом?” Пришло время признаться… Гордею 12 лет, и он может не находиться со мной рядом 24/7. Он сам решает, хочет сниматься или нет. Иногда мы путешествуем без него, но это не значит, что мы его бросаем. Сын может сам отказаться. У него есть друзья, с которыми он гуляет без моего надзора и “фотоохоты”. У Гордея есть папа, с которым он любит проводить время на выходных и каникулах. У моего сына насыщенная жизнь. Поэтому не переживайте. У нас в семье все происходит по взаимному согласию», — заявила звезда «Кухни».