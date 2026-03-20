Звезда «Кухни» резко ответила всем, кто обвиняет ее в недостаточной любви к сыну

Ольга Кузьмина на кинофестивале «Новый сезон», фото: пресс-служба
Актриса Ольга Кузьмина, подарившая голос Чебурашке в новой экранизации, публично отреагировала на комментарии подписчиков, которые обвинили ее в недостаточной заботе о старшем сыне.

В соцсетях ей нередко пишут, будто она «сдала сына в детский дом», если в личном блоге актриса делится фото только с младшей дочерью. Кузьмина решила раз и навсегда объяснить ситуацию.

«Посвящается всем, кто начинает переживать, когда долго не видит Гордея у меня в блоге. Стоит мне поделиться контентом с дочкой, сразу же прилетают вопросы: “А где сын, сдала его в детский дом?” Пришло время признаться… Гордею 12 лет, и он может не находиться со мной рядом 24/7. Он сам решает, хочет сниматься или нет. Иногда мы путешествуем без него, но это не значит, что мы его бросаем. Сын может сам отказаться. У него есть друзья, с которыми он гуляет без моего надзора и “фотоохоты”. У Гордея есть папа, с которым он любит проводить время на выходных и каникулах. У моего сына насыщенная жизнь. Поэтому не переживайте. У нас в семье все происходит по взаимному согласию», — заявила звезда «Кухни».

Актриса отметила, что регулярно сталкивается с подобной критикой. По ее словам, делать выводы о недостатке заботы, основываясь лишь на публикациях в соцсетях, совершенно нелогично.

Ранее Ольга Кузьмина показала забавные фото с двухлетней дочерью.