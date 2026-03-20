В 91 год умерла жена Олега Басилашвили Галина Мшанская

Жена актера Олега Басилашвили Галина Мшанская умерла сегодня ночью на 92-м году жизни. О смерти российской телеведущей и автора программы о музыке «Царская ложа» на канале «Культура» сообщила ее коллега Вероника Стрижак.
«Ушла из жизни Галина Евгеньевна Мшанская, жена Олега Валериановича Басилашвили, легендарная ведущая нашего телевидения. Царица “Царской ложи”», — написала Стрижак в своем Telegram-канале.
Она отметила, что Мшанская до последних дней сохраняла живой ум. Стрижак выразила соболезнования детям Мшанской и самому Басилашвили.
«Она была самым главным человеком для Олега Валериановича. Он ее боготворил. За нее переживал больше, чем за себя», — утверждает ведущая.
Созданная Мшанской программа «Царская ложа» начала выходить в эфир в 1996-м году. Первым гостем передачи, которая была посвящена театральной жизни Санкт-Петербурга, стал дирижер Валерий Гергиев.