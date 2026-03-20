Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В 91 год умерла жена Олега Басилашвили Галина Мшанская

Умерла известная телеведущая и жена актера Олега Басилашвили Галина Мшанская
Галина Мшанская
Галина МшанскаяИсточник: PersonaStars

Жена актера Олега Басилашвили Галина Мшанская умерла сегодня ночью на 92-м году жизни. О смерти российской телеведущей и автора программы о музыке «Царская ложа» на канале «Культура» сообщила ее коллега Вероника Стрижак.

«Ушла из жизни Галина Евгеньевна Мшанская, жена Олега Валериановича Басилашвили, легендарная ведущая нашего телевидения. Царица “Царской ложи”», — написала Стрижак в своем Telegram-канале.

Она отметила, что Мшанская до последних дней сохраняла живой ум. Стрижак выразила соболезнования детям Мшанской и самому Басилашвили.

«Она была самым главным человеком для Олега Валериановича. Он ее боготворил. За нее переживал больше, чем за себя», — утверждает ведущая.

Созданная Мшанской программа «Царская ложа» начала выходить в эфир в 1996-м году. Первым гостем передачи, которая была посвящена театральной жизни Санкт-Петербурга, стал дирижер Валерий Гергиев.