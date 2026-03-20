В начале марта в Нью-Йорке стартовали съемки фильма «Изгоняющий дьявола».
На днях Скарлетт Йоханссон присоединилась к съемочной группе, прибыв на площадку на автомобиле в сопровождении своей команды. Для прохладной весенней погоды она выбрала практичный образ: стеганую куртку в клетку, голубые джинсы и блузку пыльно-розового оттенка. Йоханссон отказалась от макияжа и укладки.
О начале работы над продолжением культового хоррора ранее объявил режиссер Майк Флэнаган, известный по фильмам «Доктор Сон» и «Жизнь Чака».
Сообщение о старте съемок он разместил на своей странице в социальных сетях. Главную роль в картине исполнит Скарлетт Йоханссон. В актерский состав также вошли Джекоби Джуп и Лоуренс Фишберн. Премьера фильма «Изгоняющий дьявола» намечена на 12 марта 2027 года.