Скарлетт Йоханссон заметили на съемочной площадке фильма «Изгоняющий дьявола»

Актриса приступила к съемкам в ремейке культового хоррора

В начале марта в Нью-Йорке стартовали съемки фильма «Изгоняющий дьявола».

Источник: Legion-Media.ru

На днях Скарлетт Йоханссон присоединилась к съемочной группе, прибыв на площадку на автомобиле в сопровождении своей команды. Для прохладной весенней погоды она выбрала практичный образ: стеганую куртку в клетку, голубые джинсы и блузку пыльно-розового оттенка. Йоханссон отказалась от макияжа и укладки.

Источник: Legion-Media.ru

О начале работы над продолжением культового хоррора ранее объявил режиссер Майк Флэнаган, известный по фильмам «Доктор Сон» и «Жизнь Чака».

Сообщение о старте съемок он разместил на своей странице в социальных сетях. Главную роль в картине исполнит Скарлетт Йоханссон. В актерский состав также вошли Джекоби Джуп и Лоуренс Фишберн. Премьера фильма «Изгоняющий дьявола» намечена на 12 марта 2027 года.