Зендая дала советы молодоженам на фоне слухов о тайной свадьбе с Томом Холландом

Журнал Entertainment Weekly пообщался с 29-летней Зендаей на премьере свадебной комедии «Вот это драма!». Актриса дала советы парам, планирующим пожениться.
«Убедитесь, что вы обсудили все детали до свадьбы, — порекомендовала знаменитость. — Убедитесь, что у вас есть хороший диджей, потому что это действительно может стать проблемой».
Звезда сериала «Эйфория» также добавила: «Просто хорошего вам дня. На самом деле, все дело только в вас двоих». Она уточнила, что давала советы «от лица Эммы», своей героини из фильма «Вот это драма!», которая помолвлена с персонажем Роберта Паттинсона, Чарли. Это замечание Зендая сделала после того, как репортер попыталась подтвердить из первых уст слухи о прошедшей свадьбе с Томом Холландом.
Актриса также рассказала, что, по ее мнению, делает свадьбу по-настоящему успешной: «Хорошая музыка. Потому что танец — это универсальный язык, и людям нужна музыка, чтобы создать атмосферу, чтобы зажечь публику, чтобы начать вечеринку».
Ранее Зендая неожиданно пришла на свадьбу незнакомцев на фоне слухов о своем замужестве.