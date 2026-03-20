Зендая дала советы молодоженам на фоне слухов о тайной свадьбе с Томом Холландом

Актриса трассказала, что, по ее мнению, делает свадьбу по-настоящему успешной
ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Журнал Entertainment Weekly пообщался с 29-летней Зендаей на премьере свадебной комедии «Вот это драма!». Актриса дала советы парам, планирующим пожениться.

«Убедитесь, что вы обсудили все детали до свадьбы, — порекомендовала знаменитость. — Убедитесь, что у вас есть хороший диджей, потому что это действительно может стать проблемой».

Звезда сериала «Эйфория» также добавила: «Просто хорошего вам дня. На самом деле, все дело только в вас двоих». Она уточнила, что давала советы «от лица Эммы», своей героини из фильма «Вот это драма!», которая помолвлена ​​с персонажем Роберта Паттинсона, Чарли. Это замечание Зендая сделала после того, как репортер попыталась подтвердить из первых уст слухи о прошедшей свадьбе с Томом Холландом.

Том Холланд и ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Актриса также рассказала, что, по ее мнению, делает свадьбу по-настоящему успешной: «Хорошая музыка. Потому что танец — это универсальный язык, и людям нужна музыка, чтобы создать атмосферу, чтобы зажечь публику, чтобы начать вечеринку».

Ранее Зендая неожиданно пришла на свадьбу незнакомцев на фоне слухов о своем замужестве.