Агата Муцениеце сообщила, что ее дочь от Павла Прилучного впервые приняла участие в модном показе. Десятилетняя Мия дебютировала на подиуме в качестве модели. Она продемонстрировала пышное платье из детской коллекции бренда «Саша Ким» на Неделе моды в Москве.
Перед этим школьница вместе с матерью пришла в салон, где ей сделали прическу и макияж. Пока стилисты работали над образом Мии, ее звездная мама наслаждалась массажем.
Позже 37-летняя актриса тоже преобразилась. Ей сделали прическу с мелкими кудрями и нежный макияж.
«Мию красиво собрали. Мия, ну что ты за принцесса у меня?» — высказалась звезда фильма «Тур с Иванушками».
Муцениеце поддерживала дочь в зале, когда та шла по подиуму. Мия вышла к зрителям в белоснежном платье с пышной юбкой и полупрозрачной накидкой. Ее образ дополнила вуаль, украшенная бабочками.
Вместе с актрисой на показ пришел и ее муж — Петр Дранга. А вот родной отец Мии на мероприятии не был замечен.
Напомним, Агата Муцениеце родила Мию в первом браке с актером Павлом Прилучным. У артистов также есть 13-летний сын Тимофей. В 2020 году звезды расстались.
Недавно 38-летний актер рассказал, что одна из причин их развода — желание Муцениеце заниматься карьерой. Прилучный хотел, чтобы жена больше внимания уделяла семье и детям.