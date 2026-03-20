Агата Муцениеце сообщила, что ее дочь от Павла Прилучного впервые приняла участие в модном показе. Десятилетняя Мия дебютировала на подиуме в качестве модели. Она продемонстрировала пышное платье из детской коллекции бренда «Саша Ким» на Неделе моды в Москве.