Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Десятилетняя дочь Прилучного и Муцениеце дебютировала на модном показе

Мия Прилучная впервые вышла на подиум в качестве модели

Агата Муцениеце сообщила, что ее дочь от Павла Прилучного впервые приняла участие в модном показе. Десятилетняя Мия дебютировала на подиуме в качестве модели. Она продемонстрировала пышное платье из детской коллекции бренда «Саша Ким» на Неделе моды в Москве.

Дочь Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, фото: соцсети
Перед этим школьница вместе с матерью пришла в салон, где ей сделали прическу и макияж. Пока стилисты работали над образом Мии, ее звездная мама наслаждалась массажем.

Позже 37-летняя актриса тоже преобразилась. Ей сделали прическу с мелкими кудрями и нежный макияж.

Агата Муцениеце с дочерью, фото: соцсети
«Мию красиво собрали. Мия, ну что ты за принцесса у меня?» — высказалась звезда фильма «Тур с Иванушками».

Муцениеце поддерживала дочь в зале, когда та шла по подиуму. Мия вышла к зрителям в белоснежном платье с пышной юбкой и полупрозрачной накидкой. Ее образ дополнила вуаль, украшенная бабочками.

Мия Прилучная, фото: соцсети
Вместе с актрисой на показ пришел и ее муж — Петр Дранга. А вот родной отец Мии на мероприятии не был замечен.

Мия Прилучная, фото: соцсети
Напомним, Агата Муцениеце родила Мию в первом браке с актером Павлом Прилучным. У артистов также есть 13-летний сын Тимофей. В 2020 году звезды расстались.

Недавно 38-летний актер рассказал, что одна из причин их развода — желание Муцениеце заниматься карьерой. Прилучный хотел, чтобы жена больше внимания уделяла семье и детям.