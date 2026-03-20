Исполнитель роли Дамблдора раскритиковал Джоан Роулинг

Актер Джон Литгоу хотел покинуть сериал о Гарри Поттере из-за скандала с Роулинг
Джон Литгоу
Джон ЛитгоуИсточник: Legion-Media.ru

Американский актер Джон Литгоу, получивший роль Альбуса Дамблдора в новом сериале о Гарри Поттере, признался, что хотел покинуть проект из-за скандала вокруг взглядов писательницы Джоан Роулинг. Об этом пишет The New York Times.

Литгоу подчеркнул, что никогда не встречался с Роулинг лично и не согласен с ее позицией в вопросе трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). При этом актер считает, что сама история о юном волшебнике «явно на стороне добра, против нетерпимости и фанатизма».

Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, фото: соцсети

По словам актера, он раздумывал над тем, чтобы покинуть проект, но решил остаться. Некоторые коллеги раскритиковали его выбор, посчитав, что Литгоу разделяет взгляды Роулинг.

«Этот вопрос будут поднимать на каждом интервью до конца моей жизни», — пожаловался он.

Ранее Джоан Роулинг оценила актерский состав для сериала по «Гарри Поттеру».