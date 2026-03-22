Зачем смотреть «Картины дружеских связей» — остроумно-грустное кино с Цыгановым и Палем

О чем фильм «Картины дружеских связей»
В «Картинах дружеских связей», триумфаторе кинофестиваля «Маяк» 2025 года (приз за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль), показаны сутки — от утра до утра — из жизни выпускников театрального института. Один из самых талантливых, Саша (Александр Паль), улетает в другую страну и, чтобы проститься с друзьями, устраивает отвальную вечеринку. Его бывшие однокурсники проживают этим днем свою обычную жизнью, с надеждами и провалами. Один носится с курьерскими заказами, другая усыпляет больного кота, третий придумывает абсурдный сценарий экшена про Чипполино со Львом Зулькарнаевым в дримкасте, четвертая участвует в не менее абсурдных пробах на роль мертвой царевны.
Вечером они встретятся в одном кадре, выпьют и завалятся в ГИТИС к своему любимому мастеру (Евгений Цыганов). Будут шатания по ночным улицам, будут танцы. Утром Саша улетит, скинув подруге теплую куртку, словно обняв напоследок.
Зачем смотреть
«Картины» сотканы из болтовни и недомолвок, веселья и отчаяния, неуверенности в завтрашнем дне и надежды на него же. Режиссер Софья Райзман — дебютант. Но она избегает ошибки влюбленного в кино новичка, вставляющего цитаты из дорогих сердцу картин куда ни попадя. Райзман осознанно, и даже с некоторой горечью, передает привет французской «новой волне» и советскому оттепельному кино. Дух Марлена Хуциева веет в «Картинах», где хочет. Герои шляются по гулкой ночной Москве, как в «Мне двадцать лет». Главная актриса фильма Мария Карпова непостижимым образом похожа на Евгению Уралову из еще одного хуциевского шедевра, «Июльского дождя».
Но в фильме, за образец взявшем оттепельное кино, оттепелью и не пахнет. Райзман рисует портрет озябшего — в прямом и переносном смысле — поколения. У героев нет за душой ничего, кроме ухарства, присыпанного грустью, разочарования, мертвого кота и чужой, еще теплой куртки. Один этап жизни закончился, но начнется ли другой в этом черно-белом межсезонье?
«Картины», редкое по нынешним временам кино про сегодняшний день, выделяются на фоне бесконечных киносказок, которые остроумно высмеиваются в самом фильме. Это живое кино про обаятельных и растерянных тридцатилетних, которые согреваются друг о друга.
Кажется, что они много разговаривают, но на самом деле — ничего не сказано. Хороший пример, когда один из героев, режиссер, доказывая продюсеру свою правоту, пытается записать идеальное голосовое сообщение и сдается, погрязнув в хронической самоцензуре. Слов много — толку ноль. И даже от уважаемого театрального мэтра в исполнении Цыганова никто не услышит вдохновенных речей. А к чему говорить, когда сказанное не заряжено смыслом. Но даже если слова, как и многое в мире, девальвировались, то остались дружеские связи, возможность подзарядиться друг от друга и хоть на время спастись от страха будущего и настоящего.
Почему можно не смотреть
Не хочется говорить про минусы фильма, живущего с таким свободным дыханием. Возможно, кто-то увидит в этюдах из жизни творческой прослойки «пузырь», с локальными отсылками и шутками. Наверняка кому-то покажутся надуманными среднерусская тоска и интеллигентные метания, а болтовня – невнятной. Но авторы ленты говорят ровно то, что хотят сказать, а зрителям остается только следовать своему слуху. И вкусу.