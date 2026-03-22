Зачем смотреть «Картины дружеских связей» — остроумно-грустное кино с Цыгановым и Палем

В российский прокат вышло черно-белое драмеди про одни сутки из жизни миллениалов, с уютным Александром Палем и меланхоличным Евгением Цыгановым в главных ролях. Разбираемся, зачем широкому зрителю смотреть этот актерский капустник со сценками из жизни киношников.
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель

О чем фильм «Картины дружеских связей»

В «Картинах дружеских связей», триумфаторе кинофестиваля «Маяк» 2025 года (приз за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль), показаны сутки — от утра до утра — из жизни выпускников театрального института. Один из самых талантливых, Саша (Александр Паль), улетает в другую страну и, чтобы проститься с друзьями, устраивает отвальную вечеринку. Его бывшие однокурсники проживают этим днем свою обычную жизнью, с надеждами и провалами. Один носится с курьерскими заказами, другая усыпляет больного кота, третий придумывает абсурдный сценарий экшена про Чипполино со Львом Зулькарнаевым в дримкасте, четвертая участвует в не менее абсурдных пробах на роль мертвой царевны.

Вечером они встретятся в одном кадре, выпьют и завалятся в ГИТИС к своему любимому мастеру (Евгений Цыганов). Будут шатания по ночным улицам, будут танцы. Утром Саша улетит, скинув подруге теплую куртку, словно обняв напоследок.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Картины дружеских связей»
Кадр из фильма «Картины дружеских связей»

«Картины» сотканы из болтовни и недомолвок, веселья и отчаяния, неуверенности в завтрашнем дне и надежды на него же. Режиссер Софья Райзман — дебютант. Но она избегает ошибки влюбленного в кино новичка, вставляющего цитаты из дорогих сердцу картин куда ни попадя. Райзман осознанно, и даже с некоторой горечью, передает привет французской «новой волне» и советскому оттепельному кино. Дух Марлена Хуциева веет в «Картинах», где хочет. Герои шляются по гулкой ночной Москве, как в «Мне двадцать лет». Главная актриса фильма Мария Карпова непостижимым образом похожа на Евгению Уралову из еще одного хуциевского шедевра, «Июльского дождя».

Но в фильме, за образец взявшем оттепельное кино, оттепелью и не пахнет. Райзман рисует портрет озябшего — в прямом и переносном смысле — поколения. У героев нет за душой ничего, кроме ухарства, присыпанного грустью, разочарования, мертвого кота и чужой, еще теплой куртки. Один этап жизни закончился, но начнется ли другой в этом черно-белом межсезонье?

Кадр из фильма «Картины дружеских связей»
Кадр из фильма «Картины дружеских связей»

«Картины», редкое по нынешним временам кино про сегодняшний день, выделяются на фоне бесконечных киносказок, которые остроумно высмеиваются в самом фильме. Это живое кино про обаятельных и растерянных тридцатилетних, которые согреваются друг о друга.

Кажется, что они много разговаривают, но на самом деле — ничего не сказано. Хороший пример, когда один из героев, режиссер, доказывая продюсеру свою правоту, пытается записать идеальное голосовое сообщение и сдается, погрязнув в хронической самоцензуре. Слов много — толку ноль. И даже от уважаемого театрального мэтра в исполнении Цыганова никто не услышит вдохновенных речей. А к чему говорить, когда сказанное не заряжено смыслом. Но даже если слова, как и многое в мире, девальвировались, то остались дружеские связи, возможность подзарядиться друг от друга и хоть на время спастись от страха будущего и настоящего.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Картины дружеских связей»
Кадр из фильма «Картины дружеских связей»

Не хочется говорить про минусы фильма, живущего с таким свободным дыханием. Возможно, кто-то увидит в этюдах из жизни творческой прослойки «пузырь», с локальными отсылками и шутками. Наверняка кому-то покажутся надуманными среднерусская тоска и интеллигентные метания, а болтовня – невнятной. Но авторы ленты говорят ровно то, что хотят сказать, а зрителям остается только следовать своему слуху. И вкусу.