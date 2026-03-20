Сергей Жигунов дал редкий комментарий о браке с Викторией Ворожбит, которая младше него на 10 лет. В разговоре с «7 дней» он признался, что несколько лет в браке прошли очень даже хорошо — время для него буквально пролетело.
«Первые пять лет нашего брака пролетели незаметно и счастливо», — высказался актер сериала «Моя прекрасная няня».
Напомним, Ворожбит и Жигунов поженились в марте 2021 года. Многие называют Викторию «копией Анастасии Заворотнюк», с которой у актера завязался роман на съемках сериала «Моя прекрасная няня». Ради актрисы Сергей даже ушел от своей первой жены Веры Новиковой. В 2008 году Заворотнюк и Жигунов расстались, и он вернулся к супруге, с которой окончательно развелся лишь в 2020 году.