Оператор Аарон Мортон, известный по работе над сериалом «Властелин колец: Кольца власти» и фильмом «Эбигейл», применил технику съемки длинными планами с активным использованием стедикама. В «Военной машине» почти нет клипового монтажа — сцены боя и погони сняты так, чтобы зритель успевал следить за действием и ориентироваться в пространстве. Это создает эффект присутствия и добавляет реализма даже в фантастическом сюжете. Мортон признался, что самой сложной задачей было совместить динамику камеры с реальными трюками Ричсона, чтобы зритель ни на секунду не усомнился в происходящем.