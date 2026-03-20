Зрители назвали фильмы, герои которых находят счастье в близких им вещах

«Семьянин», «Реальная любовь» и «Амели» стали самыми популярными фильмами о счастье в себе
Кадр из фильма «Семьянин»
Кадр из фильма «Семьянин»

Россияне назвали фильмы, для героев которых счастье заключается в тех же вещах, что и для них самих. Результатами исследования поделился с «Газетой.Ru» канал Cinema.

В преддверии Международного дня счастья (20 марта) на вопрос «Счастливы ли вы сейчас?» 74% зрителей ответили положительно, а 91% респондентов включают любимый фильм, чтобы стать счастливее в моменте. При этом большинство отдает предпочтение добрым фильмам и комедиям.

Кадр из фильма «Семьянин»
Кадр из фильма «Семьянин»

Сильнее всего со счастьем опрошенные ассоциируют фильм Бретта Ратнера «Семьянин» — ему отдали 31% голосов. По сюжету в рождественский сочельник герой Николаса Кейджа получает возможность увидеть, как бы сложилась жизнь, будь он не успешным бизнесменом, а простым семьянином и продавцом автопокрышек.

Кадр из фильма «Реальная любовь»
Кадр из фильма «Реальная любовь»

26% респондентов находят счастье в любви и приводят в пример рождественский фильм «Реальная любовь». Режиссер и сценарист Ричард Кертис собрал в картине девять связанных между собой сюжетных линий. Он объяснил, что таким образом хотел максимально реализовать свои идеи, иначе ему не хватило бы жизни на все задуманные романтические фильмы.

Кадр из фильма «Амели»
Кадр из фильма «Амели»

Как и главная героиня картины «Амели», 17% зрителей умеют замечать счастье в мелочах. В фильме много необычных историй, основанных на реальных событиях: их еще в 1974 году начал коллекционировать режиссер Жан-Пьер Жёне.

Следом идет мелодрама «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс в главной роли. После восьми лет брака главная героиня чувствует себя несчастной и потерянной. Чтобы почувствовать вкус к жизни и обрести внутренний покой и равновесие, женщина отправляется в путешествие. Экранизацию автобиографической книги Элизабет Гилберт назвали 9% респондентов, отмечая, что счастье заключается в открытиях.

Кадр из фильма «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту»
Кадр из фильма «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту»

По мнению 8% опрошенных, чтобы чувствовать себя счастливым, нужно обязательно иметь любимое хобби. В картине «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» главная героиня увлекается кулинарией. Любимое дело настолько захватывает Джули, что она заводит блог и бросает себе вызов: за год повторить 524 блюда автора кулинарного бестселлера 1950-х Джулии Чайлд.

Рейтинг сформирован на основе зрительского опроса, который проводился в «Дзене» «Кино, девчата!».