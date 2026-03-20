Деми Мур показала трогательные фото Брюса Уиллиса с внучкой в день его 71-летия

19 марта Брюс Уиллис отметил 71-й день рождения. Бывшая супруга актера, Деми Мур, опубликовала в честь этой даты трогательные семейные снимки, на которых знаменитый именинник запечатлен с внучкой Луэттой. На одном из фото двухлетняя девочка нежно целует дедушку в щеку, а тот, в ответ, улыбается.
«Все, что тебе нужно, — любовь. С днем рождения, Брюс», — подписала публикацию актриса.
Луэтта — единственная внучка Уиллиса и Мур. Ее мать, актриса Румер Уиллис, — старшая дочь пары, состоявшей в браке 13 лет. После развода в 2000 году бывшие супруги сохранили теплые отношения. Помимо Румер, у Брюса и Деми есть еще две дочери — Скаут и Таллула, а также две дочери от нынешней жены актера, модели Эммы Хеминг.
Напомним, в 2022 году Уиллис завершил карьеру после постановки диагноза — лобно-височная деменция, при которой у человека постепенно теряются речь и память.
Болезнь быстро прогрессирует: по словам близких, актер больше не говорит, с трудом передвигается и не всегда узнает родных.
Летом 2025 года стало известно, что семья приняла решение отселить актера в отдельный дом, где за ним осуществляется круглосуточный профессиональный уход. Это решение вызвало неоднозначную реакцию в СМИ, однако Эмма Хеминг ответила критикам, заявив, что осуждать подобные шаги могут лишь те, кто сталкивался с таким диагнозом лично. Деми Мур публично поддержала супругу актера.
В ноябре 2025 года Хеминг сообщила, что после смерти мужа планирует передать его мозг на изучение ученым, чтобы помочь в исследовании и лечении деменции.