Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Деми Мур показала трогательные фото Брюса Уиллиса с внучкой в день его 71-летия

Актриса поздравила бывшего супруга с днем рождения
Деми Мур и Брюс Уиллис, фото: соцсети

19 марта Брюс Уиллис отметил 71-й день рождения. Бывшая супруга актера, Деми Мур, опубликовала в честь этой даты трогательные семейные снимки, на которых знаменитый именинник запечатлен с внучкой Луэттой. На одном из фото двухлетняя девочка нежно целует дедушку в щеку, а тот, в ответ, улыбается.

Брюс Уиллис с внучкой, фото: соцсети

«Все, что тебе нужно, — любовь. С днем рождения, Брюс», — подписала публикацию актриса.

Луэтта — единственная внучка Уиллиса и Мур. Ее мать, актриса Румер Уиллис, — старшая дочь пары, состоявшей в браке 13 лет. После развода в 2000 году бывшие супруги сохранили теплые отношения. Помимо Румер, у Брюса и Деми есть еще две дочери — Скаут и Таллула, а также две дочери от нынешней жены актера, модели Эммы Хеминг.

Брюс Уиллис с внучкой, фото: соцсети

Напомним, в 2022 году Уиллис завершил карьеру после постановки диагноза — лобно-височная деменция, при которой у человека постепенно теряются речь и память.

Болезнь быстро прогрессирует: по словам близких, актер больше не говорит, с трудом передвигается и не всегда узнает родных.

Летом 2025 года стало известно, что семья приняла решение отселить актера в отдельный дом, где за ним осуществляется круглосуточный профессиональный уход. Это решение вызвало неоднозначную реакцию в СМИ, однако Эмма Хеминг ответила критикам, заявив, что осуждать подобные шаги могут лишь те, кто сталкивался с таким диагнозом лично. Деми Мур публично поддержала супругу актера.

В ноябре 2025 года Хеминг сообщила, что после смерти мужа планирует передать его мозг на изучение ученым, чтобы помочь в исследовании и лечении деменции.