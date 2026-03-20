Кустурица анонсировал съемки фильма по повести Распутина

«Это будет сербский фильм, снятый в Сербии в районе поселка Чуруг на Бисерном острове на реке Тисе, который своей природой и красотой помогает раскрытию идею повести, что все происходит где-то в России. Съемки начнем через месяц, они продлятся три-четыре месяца, лента могла бы быть готовой к показу в январе 2027 года», — сказал Кустурица.