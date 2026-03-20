TMZ: Чак Норрис попал в больницу на Гавайях

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Американский актер Чак Норрис, известный по главной роли в сериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», был доставлен в больницу на острове Кауаи в штате Гавайи. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.
По его сведениям, актер и мастер боевых искусств накануне проводил тренировку. Ранее в этом месяце — 10 марта — Норрис отметил свое 86-летие.
Информации о причине госпитализации актера не приводится, однако указывается, что он находится в хорошем расположении духа.
Чак Норрис является лауреатом нескольких кино- и теленаград. В 1989 году у него появилась собственная звезда на «Аллее славы» в Голливуде.
В 1999 году Норрис был введен в зал славы Музея истории боевых искусств (Бербанк, Калифорния).