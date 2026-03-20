Где снимали фильм «Царевна-лягушка 2» и как создавалось Тмутараканское царство

Один из хитов весны 2026 года — яркий и красочный фильм «Царевна-лягушка 2». Рассказываем, где его снимали
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Царевна-лягушка 2»
Кадр из фильма «Царевна-лягушка 2»

«Царевна-лягушка 2» (2026) — российское приключенческое фэнтези, продолжение популярной сказки Александра Афанасьева и истории героев из первой части. В фильме сыграли Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Никита Кологривый, Роман Курцын, Виктор Логинов, Елена Ксенофонтова, Ян Цапник и другие.

В центре сюжета — Василиса и Иван Царевич, победившие темные чары Кощея и готовящиеся к долгожданной свадьбе. Но в самый торжественный момент пробуждается зло, и невесту уносит в загадочное Тмутараканское царство. Ивану предстоит отправиться на край света, чтобы спасти Василису и сразиться с новыми опасностями.

Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где создатели тщательно воссоздали атмосферу сказочного мира. 

Локации, где снимали фильм «Царевна-лягушка 2»

Кадр со съемок фильма «Царевна-лягушка 2»

Создатели фильма решили добавить второй части больше размаха и отправили героев прямо в антураж старинного имперского города. Вместо привычных павильонов съемки проходили в реальных исторических уголках Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В кадре можно увидеть атмосферный Выборг с его средневековыми улочками, роскошный Петергоф, Екатерининский дворец и Дом юриста. Мрачный особняк Кельха превратился в замок злой колдуньи, и получился он на удивление органичным. Финальные сцены снимались особенно масштабно — на Императорских конюшнях Петергофа и в шикарных интерьерах Академии Штиглица. Несмотря на резкое похолодание и пасмурную погоду, актеры и съемочная группа работали неустанно.

Интересные факты о фильме «Царевна-лягушка 2»

Кадр из фильма «Царевна-лягушка 2»

Создатели «Царевны-лягушки 2» не только расширили сказочный мир героев, но и добавили несколько неожиданных деталей, которые делают съемочный процесс особенно запоминающимся.

  • Актриса Дарья Блохина оказалась на съемочной площадке всего через шесть дней после серьезной операции. Несмотря на сильную боль и необходимость временно использовать инвалидную коляску, она смогла полностью погрузиться в роль злой колдуньи Морены.

  • Валентина Ляпина вновь, как и в первой части, предстала перед зрителями в роли принцессы. Подготовка к этому образу требовала серьезной физической подготовки, работы с корсетами и атрибутами, которые утягивали почти так же, как это делалось в старые времена. 

  • В отличие от первой части, в продолжении появилось множество ночных сцен. Они связаны с появлением мрачного Тмутараканского царства. Снимать эти кадры приходилось не просто ночью, но еще и в ненастную погоду.

  • Алиса Руденко, самая молодая актриса проекта (в феврале 2026 года ей исполнилось 10 лет), отметила дружелюбную и теплую атмосферу на площадке, где каждый чувствовал себя частью команды. При этом она с сожалением отмечала, что в каскадерских сценах ей участвовать не разрешали.