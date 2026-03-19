Илья Авербух трогательно поздравил Лизу Арзамасову с 31-летием

Накануне российской актрисе Лизе Арзамасовой исполнился 31 год. Фигурист, хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух публично обратился к супруге в этот день. Он опубликовал кадры с фотосессии и трогательно поздравил ее с днем рождения.
На фото Арзамасова блистала в облегающем сверкающем наряде: платье с юбкой‑тюльпаном в пол было украшено меховыми вставками. Образ актрисы дополнили крупные серьги с камнями и меховое боа.
«В этот день особенно хочется поблагодарить твоих родителей за тебя — такую, какая ты есть. И судьбу — за то, что однажды она привела нас друг к другу… С днем рождения, Лиза! Пусть каждый день дарит любовь и счастье!», — написал Авербух под фотографиями супруги.
Лиза Арзамасова и Илья Авербух состоят в браке с декабря 2020 года. Разницу в возрасте — 22 года — пара не считает проблемой. Супруги воспитывают двоих детей: четырёхлетнего сына Льва и годовалую дочь Лию. Недавно актриса опубликовала в личном блоге такие милые фотографии наследников, что они тронули даже многих звезд.