Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Илья Авербух трогательно поздравил Лизу Арзамасову с 31-летием

Актриса отметила день рождения 17 марта
Елизавета Арзамасова / фото: соцсети

Накануне российской актрисе Лизе Арзамасовой исполнился 31 год. Фигурист, хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух публично обратился к супруге в этот день. Он опубликовал кадры с фотосессии и трогательно поздравил ее с днем рождения.

На фото Арзамасова блистала в облегающем сверкающем наряде: платье с юбкой‑тюльпаном в пол было украшено меховыми вставками. Образ актрисы дополнили крупные серьги с камнями и меховое боа.

Елизавета Арзамасова / фото: соцсети

«В этот день особенно хочется поблагодарить твоих родителей за тебя — такую, какая ты есть. И судьбу — за то, что однажды она привела нас друг к другу… С днем рождения, Лиза! Пусть каждый день дарит любовь и счастье!», — написал Авербух под фотографиями супруги.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух состоят в браке с декабря 2020 года. Разницу в возрасте — 22 года — пара не считает проблемой. Супруги воспитывают двоих детей: четырёхлетнего сына Льва и годовалую дочь Лию. Недавно актриса опубликовала в личном блоге такие милые фотографии наследников, что они тронули даже многих звезд.